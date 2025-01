Zomrela známa tvár zo sveta komédií

Vo veku 83 rokov zomrel americký herec John Capodice, známy z účinkovania v komédii Ace Ventura: Zvierací detektív a seriáli General Hospital. Informoval o tom Pohrebný dom Pizzi v New Jersey na svojej webovej stránke.

John Capodice, an acting veteran whose credits included 'Ryan’s Hope', 'Ace Venture' and 'General Hospital', has died aged 83.



Capodice died on Monday December 30. The announcement was made on the New Jersey Pizzi Funeral Home website and did not list a cause of death



Read more… pic.twitter.com/aZp29EBWzf