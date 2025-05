Trump povedal Muskovi, že môže pracovať pre Biely dom, dokedy bude chcieť

Musk, ktorého Trump poveril riadením Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), pred časom avizoval, že značne obmedzí čas venovaný Trumpovej vláde a bude sa viac venovať vedeniu svojich spoločností.

Trump dosadil Muska do čela DOGE v januári po tom, ako sa stal prezidentom. Deklarovaným cieľom tohto úradu je obmedziť nehospodárne a neoprávnené federálne výdavky a odstrániť nadbytočné regulácie. Trump zriadil DOGE výkonným nariadením podpísaným hneď v prvý deň vo funkcii - 20. januára 2025.

„Drvivá väčšina ľudí v tejto krajine si vás naozaj váži a oceňuje,“ povedal Trump Muskovi počas zasadnutia vlády v Bielom dome, ktoré mohlo byť jeho posledným pred tým, ako sa vzdá funkcie DOGE, napísala AFP. „A vy viete, že môžete zostať tak dlho, ako budete chcieť,“ povedal prezident USA, hoci uznal, že Musk sa možno bude chcieť „vrátiť domov k svojim autám“.

V súlade so zákonom stanovenou lehotou pre osobitných štátnych zamestnancov, ktorí môžu pre vládu pracovať najviac 130 dní v roku, sa má Muskovo pôsobenie vo vedení DOGE skončiť 30. mája. Ukončenie činnosti úradu je naplánované na 4. júla, no Musk v najnovšom rozhovore pre médiá vrátane portálu Axios pripustil, že DOGE by mohol v činnosti pokračovať až do konca roka 2028, pričom rozhodnutie závisí od samotného Trumpa.

Musk je generálnym riaditeľom spoločnosti Tesla, zakladateľom SpaceX aj vlastníkom siete X. Takisto je považovaný za najbohatšieho človeka na svete. Tesla, ktorá je hlavným zdrojom jeho bohatstva, v uplynulých týždňoch utrpela značnú škodu vrátane prepadu obratu i zisku v dôsledku Muskovej politickej činnosti, píše AFP. Pred predajňami spoločnosti v USA aj v Európe sa tiež nedávno konali protesty.

„Obetovali ste toho naozaj veľa. Zaobchádzali s vami veľmi nespravodlivo,“ povedal Trump na adresu Muskových oponentov. „Radi pálili moje autá, čo nie je úplne najlepšie,“ reagoval Musk.

Šéfka správnej rady Tesly Robyn Denholmová medzitým vo štvrtok poprela správu, podľa ktorej sa predstavenstvo spoločnosti v uplynulých týždňoch obrátilo na firmy organizujúce nábory v snahe vymeniť Muska na poste generálneho riaditeľa. S informáciou prišiel v stredu denník The Wall Street Journal.

„Je to absolútne nepravdivé (a médiá o tom boli informované ešte pred zverejnením správy). Generálnym riaditeľom spoločnosti Tesla je Elon Musk a správna rada je vysoko presvedčená o jeho schopnosti pokračovať v realizácii vzrušujúceho plánu rastu, ktorý je pred nami,“ napísala Denholmová na sieti X.