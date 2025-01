Toto nie je láska: 2 typy správania, ktoré si mýlite s romantikou

Hoci je láska len ťažko uchopiteľná, výskum biologickej antropologičky Helen Fischerovej z Univerzity v Indiane dokazuje, že je stále možné ju merať na neurologickej úrovni. Fischerová totiž v rámci výskumu zhromaždila 17 zamilovaných účastníkov, u ktorých preukázala, že majú aktívnejšie časti mozgu spájané s motiváciou a odmenou.

Ako vysvetľuje portál Psychology Today, to, čo nazývame „vzájomná chémia“, je často len proces, pri ktorom sa aktivujú časti mozgu spájané s tvorbou dopamínu. Falošný pocit zamilovanosti však dokážu vyvolať aj dva deje, pri ktorých treba byť obozretní:

1. Atraktivita

To, že sa vám niekto na pohľad páči, je dôležitým predpokladom fungovania vzťahu, no rozhodne nie jeho podmienkou. Vzájomná vonkajšia príťažlivosť je dobrým predpokladom na vznik chémie, no na udržanie dlhodobého vzťahu nestačí.

Atraktívnosť iného človeka u nás aktivuje 4 časti mozgu:

nucleus accumbens – pri pohľade na atraktívneho človeka aktivuje tvorbu dopamínu

mediálny prefrontálny kortex – pomáha určiť mieru atraktivity iných ľudí

dorzálny anteriórny cingulárny kortex (dACC) – núti nás premýšľať nad atraktívnym človekom

orbitofrontálny kortex – pomáha hodnotiť plusy a mínusy pri zameraní na atraktívneho človeka

Z toho vyplýva, že romantická chémia a vzájomná príťažlivosť aktivujú rovnaké časti mozgu, čo však neznamená, že obidva fenomény vznikajú naraz a za rovnakých podmienok. Mozog teda predpokladá, že chémia môže vzniknúť len na základe vonkajšieho vzhľadu, čo však nemusí byť pravda. Treba preto vyhľadávať aj ďalšie podnety pre vzájomnú príťažlivosť.

2. Láskavosť

Niekto vám pochválil šaty? Čašník si zapamätal vašu tradičnú objednávku? Tieto prejavy milého správania si netreba zamieňať s príťažlivosťou.

Prejavy láskavosti podľa výskumov spúšťajú tvorbu oxytocínu nielen u prijímateľa, ale aj tvorcu komplimentov, preto je možné, že pri nich dochádza k lepšiemu budovaniu vzťahov, no netreba si ich hneď zamieňať za romantický záujem.

Láskavé prejavy sú dobrým dôkazom empatie, nie však hlbšieho záujmu. Zamieňanie si týchto pojmov môže viesť ku sklamaniu na vašej strane a nepochopeniu u náprotivku, uzatvárajú psychológovia.