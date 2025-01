Video: Dievčatko padalo z lanovky celých 12 metrov

V lyžiarskom stredisku Genting Resort Secret Garden na severe Číny takmer došlo k tragédii. Ako informuje portál Mirror, malé dievčatko sa tam zošmyklo zo sedačkovej lanovky, a následne padalo do hĺbky vyše 12 metrov.

Turisti zachytili udalosť na video, ktoré v súčasnosti koluje po sociálnych sieťach.

A 7-8-year-old child fell from a cable car on Wednesday at a Zhangjiakou ski resort, prompting onlookers to shout, "Don't fall!" Thankfully, the child showed no visible injuries and has been taken to the hospital for further checks. #Zhangjiakou #Ski #news #heibei #resort pic.twitter.com/hewmbxti7J