V DNA egyptskej múmie našli stopy starodávneho ochorenia

V DNA 3290-ročnej egyptskej múmie sa našli stopy vírusu Yersinia pestis, ktorý v stredovekej Európe vyvolal mor čiernej smrti, pri ktorom v priebehu siedmich rokov zomrelo asi 50 miliónov ľudí. Ide tak o prvé nájdené stopy Y. pestis mimo územia Eurázie. Informoval o tom denník Daily Mail.

Vedecká komunita hovorí o čoraz vyššom počte štúdií, ktoré poukazujú na skutočnosť, že čierna smrť sa pravdepodobne prvýkrát rozšírila z Afriky smerom do Európy.

O ochorení podobnom čiernej smrti svedčí už medicínsky text Ebers Papyrus pochádzajúci z roku 1500 pred naším letopočtom, ktorý opisuje príznaky vrátane „vredov“ so „skameneným“ hnisom.

K dôkazom prispel aj nález britských archeológov, ktorí v roku 2004 identifikovali ochorenie u niekoľko tisícročí starých pozostatkov potkanov a bĺch z povodia Nílu.

