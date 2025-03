Takto sa dá zarobiť 5000 eur za ležanie v posteli

Európska vesmírna agentúra (ESA) zaplatí dobrovoľníkom 5 000 eur za 10-dňovú štúdiu, pri ktorej nemusia robiť nič iné, len ležať. Má to však zopár háčikov. ESA vo štvrtok (13. marca) informovala , že na vesmírnej klinike Medes vo francúzskom Toulouse prebieha tretia a posledná časť experimentu Vivaldi. V rámci experimentu sú dobrovoľníci požiadaní, aby si na 10 dní ľahli do vodnej postele s cieľom replikovať „niektoré účinky vesmírneho letu na organizmus“.

„Počas projektu Vivaldi III si 10 dobrovoľníkov ľahne do nádob podobných vani, ktoré boli pokryté nepremokavou látkou. Vďaka tomu zostanú suchí a rovnomerne udržiavaní vo vode. Účastníci ponorení až nad úroveň trupu a držiaci ruky a hlavu nad vodou zažívajú pocit vznášania sa bez fyzickej opory - niečo blízke tomu, čo pociťujú astronauti počas pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici,“ uviedla ESA.

Ak budú chcieť ísť dobrovoľníci na toaletu, dočasne ich presunú na vozík, aby sa ich poloha ležmo udržala po celý čas. Pokiaľ ide o stravovanie, dobrovoľníci majú k dispozícii plávajúcu dosku a vankúš na krk. Účastníci majú povolené nosiť so sebou telefóny, ktoré môžu používať na kontaktovanie svojich blízkych.

Po 10 dňoch budú musieť dobrovoľníci absolvovať päťdňové merania a zotavenie po simulácii stavu beztiaže. Okrem toho sa budú musieť dostaviť na kontrolnú návštevu 10 dní po postavení sa na nohy.

Vedci sledujú reakcie tela

Cieľom experimentu je pochopiť mechanizmus adaptácie tela na vesmírne prostredie, pripraviť sa na vesmírny let a vyvinúť preventívne opatrenia na čo najlepšie zabezpečenie zdravia a výkonnosti astronautov.

Okrem testu ponorenia do vody na sucho vedci paralelne realizujú aj experiment s 10-dňovou fázou odpočinku na lôžku s hlavou dole, ktorého sa zúčastňuje 10 mužov. „Predĺžením trvania ponorenia na sucho a jeho porovnaním s odpočinkom na lôžku spresňujeme naše poznatky o tom, ako tieto analógie simulujú život vo vesmíre, o rôznych fyziologických účinkoch a o tom, ako sa navzájom dopĺňajú,“ hovorí Ann-Kathrin Vlacil, vedúca tímu výskumníkov v ESA.

Nábor dobrovoľníkov pre Vivaldi III sa začal minulý rok, pričom do experimentu sa môžu zapojiť len muži vo veku 20 až 40 rokov, výškou od 1,65 do 1,80 m a s indexom telesnej hmotnosti (BMI) od 20 do 26 a bez alergií alebo stravovacích obmedzení.