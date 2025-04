Žralok nie je tichý zabijak. Zvuky, ktoré vydáva, vás prekvapia

Keď si predstavujete zvuk žraloka, možno vám ako prvé napadne znelka z filmu Čeľuste. No realita je oveľa prekvapivejšia. Vedci odhalili, že žraloky nie sú tichí zabijaci, ako sa doteraz predpokladalo. V skutočnosti vydávajú klikavé zvuky.

Až doteraz sa predpokladalo, že žraloky sú nemé. Nemajú hlasivky ani žiadne zjavné orgány na produkciu zvukov. Ich pohyb v hlbinách sa tak zdal byť tichým a nenápadným. To však vyvracia nový objav vedcov z Aucklandskej univerzity na Novom Zélande, ktorí po prvýkrát zaznamenali zvuky vydávané žralokmi druhu Mustelus lenticulatus. Tieto menšie žraloky, dorastajúce do dĺžky približne 1,5 metra, sa živia najmä krabmi a zrejme vydávajú zvuky úmyselne.

Zvuk, ktorý prekvapí

Žraloky nevydávajú hrozivé tóny, ale skôr niečo pripomínajúce klikanie. Vedkyňa Carolin Niederová sa v rámci svojho doktorandského štúdia venovala žraločiemu sluchu. Pri manipulácii so žralokmi Mustelus lenticulatus si všimla zvláštne klikavé zvuky. Jej zvedavosť vyústila do štúdie publikovanej v prestížnom časopise Royal Society Open Science . Jej výskum preukázal, že drsnokožce, kam patria žraloky a raje, nie sú nemé, ako sa pôvodne myslelo. Zaujímavosťou je, že už v roku 2022 boli zaznamenané klikavé zvuky u rají, keď boli vyrušené potápačmi.

Pre zaznamenanie žraločích zvukov umiestnili vedci žraloky do plastovej nádrže vybavenej hydrofónom – podvodným mikrofónom, ktorý zachytával zvuky. Ako teda žraloky tieto klikavé zvuky vydávajú? Vedci predpokladajú, že zvuk vzniká silným cvakaním sploštených zubov. Žraločie zuby sú síce podobné kostiam, no práve ich silné a prudké zovretie by mohlo byť zdrojom klikania.

Štúdia tiež naznačuje, že zvuky sú spojené so stresom alebo obranou. Klikanie bolo najintenzívnejšie, keď žraloky vyrušili pri manipulácii. Zdá sa, že je to ich reakcia na stresovú situáciu. Zaujímavé je, že pri kŕmení alebo voľnom plávaní v nádrži žraloky klikavé zvuky nevydávali. Ďalší výskum by mohol odhaliť, aký presný význam majú tieto zvuky v žraločej komunikácii a správaní.