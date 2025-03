Tieto bylinky v sebe skrývajú liek na Alzheimerovu chorobu

Zlúčenina, ktorá sa ukrýva v rozmaríne a šalvii, môže zvrátiť Alzheimerovu chorobu. Ide o kyselinu karnozovú, antioxidant, ktorý má protizápalové vlastnosti. Tím zo Scrippsovho výskumného inštitútu v Kalifornii objavil spôsob, ako túto kyselinu využiť na výrazné zníženie zápalu v mozgu - kľúčového spúšťača Alzheimerovej choroby.

Liek, ktorý tím vytvoril pomocou kyseliny karnozovej, diAcCA, nielenže zmiernil zápal, ale obnovil aj zdravý počet spojení nervových buniek v mozgu, ktoré podporujú učenie a pamäť. Vedci sa domnievajú, že táto nová liečba nielenže potenciálne zachráni životy, ale diAcCA podľa nich nespôsobí žiadne závažné vedľajšie účinky.

Nová štúdia publikovaná v časopise Antioxidants odhalila, že diAcCA sa aktivuje len zápalom, proti ktorému sa snaží bojovať. To znamená, že liečba na báze kyseliny karnozovej bude pôsobiť len v oblastiach mozgu, ktoré trpia zápalom, čím sa obmedzia prípadné vedľajšie účinky liekov, ktoré sa často vyskytujú pri kontakte so zdravým tkanivom - ako napríklad lieky proti rakovine.

Doteraz bolo veľmi ťažké použiť kyselinu karnozovú ako liek alebo doplnok, pretože táto zlúčenina je príliš nestabilná na to, aby sa dala použiť v čistej forme. Tím vedcov vytvoril derivát zlúčeniny z rozmarínu a šalvie, ktorý je schopný dostať sa do čreva skôr, ako sa rozloží. Keď sa tam dostane, diAcCA sa premení späť na kyselinu karnozovú, ktorá sa vstrebe do krvného obehu.

Profesor Stuart Lipton poznamenal, že myši, ktoré jeho tím použil pri svojich experimentoch, takto absorbovali o 20 % viac kyseliny karnozovej, ako keby sa pokúšali podať im ju v čistej forme. To umožnilo väčšiemu množstvu zlúčeniny prejsť cez hematoencefalickú bariéru a liečiť zápalové ložiská mozgu.

Lipton dodal, že tento liek nielenže zbavuje mozog toho, čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu, ale myši, ktoré ho užívali, rýchlo získali späť kognitívne schopnosti, ktoré demencia ovplyvňuje. Ako uviedol v tlačovej správe: „Urobili sme viacero rôznych testov pamäti a všetky sa vďaka lieku zlepšili. Nielenže spomalil úpadok, ale prakticky ho vrátil do normálu.”

Výskumníci použili 45 myší rozdelených do menších skupín po siedmich alebo ôsmich. Boli to myši vyšľachtené tak, aby sa u nich do veku približne piatich mesiacov vyvinuli príznaky podobné Alzheimerovej chorobe vrátane straty pamäti a poškodenia mozgu. Po dosiahnutí tohto veku im tím trikrát týždenne počas troch mesiacov podával diAcCA alebo placebo (olivový olej). Vyskúšali tiež tri rôzne dávky - 10, 20 alebo 50 miligramov - aby zistili, čo funguje najlepšie.

Po troch mesiacoch vedci podrobili myši sérii kognitívnych testov. Jedným z nich bolo vodné bludisko, kde myši plávali v bazéne a hľadali skrytú plošinu, na ktorú sa mohli postaviť. Zdravé myši sa v jej hľadaní časom zlepšujú, ale myši s Alzheimerovou chorobou s tým majú problémy.

Tím vykonal aj test strachu, pri ktorom sa myši naučili stuhnúť, keď počuli zvuk spojený s miernym šokom, čím sa testovala ich pamäť na desivé momenty. Tím sa potom pozrel do vnútra mozgu myší pomocou špeciálnych mikroskopov, aby zistil, či liek zmenil škodlivé nánosy plaku, bielkovinové spleti alebo spojenia mozgových buniek spojené s Alzheimerovou chorobou.

Výsledky boli ohromujúce. Myši, ktorým sa podával diAcCA, najmä vo vyšších dávkach, plávali k plošine rýchlejšie a strávili viac času na mieste, kde sa nachádzala, čo svedčí o tom, že si jej miesto zapamätali lepšie ako myši bez liečby Alzheimerovou chorobou.

Pri teste strachu častejšie stuhli, čo dokazuje, že ich pamäť bola lepšia. Zlepšenie potvrdili aj vyšetrenia pod mikroskopom. „Bojom proti zápalu a oxidačnému stresu pomocou tejto zlúčeniny diAcCA sme skutočne zvýšili počet synapsií v mozgu,“ dodal Lipton.

Hoci to ešte nie je definitívny liek na Alzheimerovu chorobu, vedci sú nesmierne nádejní, že to, čo našli, predstavuje veľký skok vpred v liečbe demencie. Tím dodal, že diAcCA môže tiež umožniť, aby existujúce lieky na Alzheimerovu chorobu fungovali lepšie - tým, že odstránia ďalšie zápaly v okolí mozgu, ktoré zvyčajne bránia ich účinnosti.