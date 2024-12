Nepodceňte silu zvyku: Psychologička radí, ako prekonať ‘čertíka’ v hlave

„I keď sa to v rozprávkach hovorí, Nový rok neprináša zázraky. Ak by to tak bolo, bolo by to jednoduché. Záväzky bývajú spojené so zmenou našich životov a zvyklostí. Keď už sa pre zmenu rozhodnem, nemusí to byť na Nový rok,“ podotkla psychologička pre TASR.

Skôr ide podľa nej o to, aby si človek uvedomil, čo chce dosiahnuť, z akého dôvodu, ako to chce urobiť a nakrokovať si proces zmeny. Ako doplnila, pomáha si aj uvedomiť, čo by nás mohlo od zmeny odkloniť a vtiahnuť do starého stereotypu.

„Povedané ako v rozprávke: starý zvyk je ako čertík, ktorý nás pokúša a chce sprevádzať. A preto potrebujeme vedieť, ako sa k nám snaží dostať, teda aké máme výhovorky, aby sme zostali v doterajšom zvyku. A keď sa 'čertík' v hlave objaví, potrebujeme mať plán, ako to prekonať a pokúsiť sa o to,“ dodala Klimová.