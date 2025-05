SHMÚ rozšíril výstrahy, hrozia nielen búrky

V okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Humenné hrozí prívalová povodeň. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto pre oblasť hornej časti povodia Bodrogu hydrologické výstrahy druhého stupňa s predbežnou platnosťou do 18.00 h.

SHMÚ predpokladá vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch. „S možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ ozrejmil SHMÚ s tým, že predpokladá výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.

Búrky hrozia na celom Slovensku

Výstrahy pred búrkami sa v okresoch Humenné, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou v sobotu zvýšili na druhý stupeň. V ostatných okresoch Slovenska aktuálne platí prvý stupeň výstrah. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, môžu byť obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch a sledovať pokyny krízových zložiek,“ uviedol ústav.

V daných okresoch môže prudký lejak dosiahnuť intenzitu 30 až 40 milimetrov za 30 minút. Nárazy vetra môžu mať rýchlosť 70 až 110 kilometrov za hodinu. Očakávajú sa aj krúpy.

Výstrahy druhého stupňa v niektorých okresoch platia do 17.00 h, v iných do 18.00 h. Výstrahy prvého stupňa aktuálne platia pre celé Slovensko do polnoci.