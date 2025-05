Hladujúce deti bude možné opäť podporiť v zbierke Modrý gombík

Prebiehať bude od 12. do 18. mája. Verejnosť do nej môže prispieť viacerými spôsobmi. Výťažok pôjde na výživové programy, ktoré má UNICEF v krajinách s prebiehajúcimi humanitárnymi krízami. Do zbierky sa má zapojiť 362 škôl a viac ako 1500 dobrovoľníkov. TASR o tom informovala Slovenská nadácia pre UNICEF, ktorá celonárodnú zbierku organizuje.

„Žijeme vo svete, v ktorom je príliš veľa vojnových konfliktov, kríz a prírodných katastrof, ktoré ohrozujú životy celej generácie detí. Dlhodobý pokrok, ktorý bol dosiahnutý v oblasti liečenia podvýživy, je teraz ohrozený. V dôsledku nedávnych a očakávaných globálnych škrtov vo financovaní humanitárnej pomoci hrozí, že 14 miliónov detí nebude mať prístup k životne dôležitým výživovým programom. Téma zbierky je o to aktuálnejšia,“ poznamenal výkonný riaditeľ nadácie Martin Oubrecht.

Verejnosť sa môže do zbierky zapojiť zakúpením odznaku modrého gombíka v uliciach slovenských miest, zaslaním SMS na číslo 844 alebo online na darovacej stránke www.modrygombik.sk.