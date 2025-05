Fico chce zrušiť nedeľné politické diskusné relácie

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií. Kvalita pripravenosti moderátorov a obsah diskusií podľa Fica nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku z hľadiska politickej diskusie zaslúžili. Predseda vlády to vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii.

Tlačová konferencia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica Tlačová konferencia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica Uverejnil používateľ Robert Fico Nedeľa 4. mája 2025

Správu aktualizujeme.