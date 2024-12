Najrizikovejšie piesne pre vodičov: Tieto prispievajú k nehodám

Niektoré pesničky podnecujú vodičov počas jazdy k nebezpečným a rizikovým manévrom. Tvrdí to štúdia Juhočínskej technologickej univerzity (SCUT) v Guangzhou, podľa ktorej by sa vodiči pri prechode cez mosty a lesy mali vyhnúť pesničkám s rýchlosťou viac ako 120 BPM.

Ako približuje denník New York Post, vedci sa pri testovaní zamerali špecificky na najznámejšie vianočné piesne, pričom za „najnebezpečnejší“ v tomto zmysle označili hit z 50. rokov Frosty The Snowman od Gene Autryho.

„S príchodom sviatkov je potrebné vnímať, ako hudba ovplyvňuje šoférovanie. Vianočné pesničky síce navodzujú pocit radosti, ale tie s rýchlym tempom nás môžu rozrušiť alebo odpútať od šoférovania.“

Gene Autry - Frosty the Snowman

Do rebríčka najnebezpečnejších vianočných hitov pri šoférovaní sa dostala aj snáď najznámejšia vianočná pieseň od Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. Tá sa umiestnila na druhom mieste.

V rebríčku zavládli aj hity ako Feliz Navidad od Joseho Feliciana alebo Santa Claus Is Comin' to Town.

Michael Bublé - Santa Claus Is Coming To Town

Zvyšujú tep a riziko nehôd

Vedci argumentujú, že rýchle piesne majú na vodičov psychologický aj fyziologický efekt, pri ktorých dochádza k zvýšenému srdcovému tepu a takému správaniu za volantom, ktoré môže zvýšiť riziko dopravnej nehody.

10 najrizikovejších vianočných piesní pre vodičov