Vedci zverejnili recept na vírus, kritici varujú pred ďalšou pandémiou

Vedci z výskumného inštitútu Scripps Research v Kalifornii sa dostali pod paľbu kritiky po tom, ako zverejnili postup pri tvorbe zmutovaného vírusu chrípky. Použili pri tom variant vírusu vtáčej chrípky H5N1, ktorým sa predtým nakazili kravy a farmári na texaských farmách. Informoval o tom denník Daily Mail.

Ako spresnil denník Telegraph, výskumníci pridali k vírusu H5N1 mutácie, ktoré „zvýšili jeho potenciál prenosu na človeka“, a to až tak, že by nový variant vírusu mohol spôsobiť pandémiu.

Pred podobnými výskumami varuje biologička z londýnskej univerzity King's College Fillipa Lentzosová, podľa ktorej zverejnenie takéhoto postupu môže inšpirovať ľudí k vytvoreniu „človekom vyvolanej pandémie“.

„Samozrejme nechceme omylom vytvoriť pandémiu alebo inšpirovať ľudí k jej vzniku... Zodpovedná veda by mala adresovať aj tieto obavy.“

Lentzosová však dodala, že keďže počas výskumu použili len vírusové bielkoviny, a nie samotný vírus, je len malá pravdepodobnosť, že by jeho priebeh mohol nejako narušiť bezpečnosť verejnosti alebo že by vírus unikol z laboratória.

Vtáčia chrípka u ľudí

Foto: PERO studio/Shutterstock.com

V marci 2024 v USA spozorovali prvý prípad prenosu vírusu H5N1 z kravy na človeka. Ako priblížila štúdia zverejnená vo vedeckom časopise Nature, u ľudí po nakazení dochádza k „miernym ťažkostiam pri dýchaní“ alebo zápalu očných spojiviek.

Vírus vtáčej chrípky môže byť pre človeka až smrteľný, no k jeho prenosu medzi ľuďmi navzájom nedochádza. Práve to sa pokúsili zmeniť vedci v Scripps Research aplikovaním mutácie, vďaka ktorej by sa dokázal šíriť aj pri kašľaní. Mutácie zatiaľ nepozorovali vo voľnej prírode.

Podľa genetika Arisa Katzourakisa sú výsledky výskumu „vysoko znepokojivé“. „Každý prienik k človeku dáva vírusu kocku do ruky,“ uviedol pre magazín New Scientist.

Našli sa však aj vedci, ktorí výskum chvália. „Vírusy sú vysoko náchylné na mutácie, a táto štúdia veľmi dobre dokumentuje, ako k tomu dochádza,“ tvrdí profesor medicíny na Queen's University v Belfaste Stuart Elborn.