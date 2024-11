Táto zložka vo víne môže pomáhať pri prevencii rakoviny hrubého čreva

Zlúčenina, ktorá sa nachádza v červenom víne a tmavej čokoláde, môže byť kľúčom k liečbe a prevencii rakoviny. Resveratrol, ktorý sa prirodzene vyskytuje okrem iného v hroznových šupkách, čučoriedkach, kakaových bôboch a arašidoch, mnohí užívajú ako doplnok zdravia.

Jeho účinky na rakovinu budú predmetom rozsiahlej štúdie Colo-Prevent , ktorá má za cieľ definitívne objasniť, či dokáže resveratrol pomáhať pri liečbe rakoviny hrubého čreva.

Štúdie doteraz nepriniesli jasné výsledky

V jednej štúdii z roku 2006 sa zistilo, že ľudia so stravou s vysokým obsahom tejto zlúčeniny mali menej chorôb súvisiacich s vekom, aj keď nežili o nič dlhšie. V kontrolovaných klinických skúškach na ľuďoch však účinky neboli jasné.

A aby to bolo ešte komplikovanejšie, je to jedna z niekoľkých zlúčenín, o ktorých je známe, že často poskytujú falošne pozitívne výsledky biochemických skríningových testov, ktoré výskumníci používajú na určenie látok, ktoré sa oplatí testovať.

V štúdii z roku 2016, ktorú viedla profesorka Karen Brownová z Leicesterskej univerzity, sa zistilo, že nízke dávky resveratrolu spomaľujú rast fragmentov nádorov, ktoré boli odobraté ľuďom a udržiavané „pri živote“ v laboratórnych podmienkach. Podobné pozitívne výsledky sa zistili aj u myší.

Môže stačiť aj množstvo zo stravy

Podľa vedcov absencia jednoznačného úspechu v predchádzajúcich štúdiách mohla byť spôsobený predpokladom, že „viac je lepšie“, pokiaľ ide o množstvo použitého resveratrolu.

Mnohé osvedčené lieky a liečebné postupy založené na zlúčeninách nachádzajúcich sa v rastlinách fungujú tak, že sa telu dodávajú oveľa väčšie a koncentrovanejšie dávky, ako môžu ľudia prijať konzumáciou týchto rastlín.

Brownová naznačila, že resveratrol by mohol byť vzácnym prípadom, kedy správnou cestou sú koncentrácie dosiahnuteľné zo stravy. To však neznamená, že by vedci odporúčali červené víno. Alkohol je spojený s vyšším rizikom siedmich druhov rakoviny, takže účinnejšie bude užívať čistý resveratrol.

Resveratrol otestujú na pacientoch s polypmi v čreve

Brownová bude viesť štúdiu na 1 300 ľuďoch vo veku 50 - 73 rokov, u ktorých sa počas vyšetrení na rakovinu čreva našli polypy - výrastky, z ktorých sa v budúcnosti môže stať rakovina.

„V rámci štúdie Colo-Prevent sa púšťame do jedinečného experimentu, aby sme zistili, ako by lieky mohli zastaviť rast polypov v čreve. Táto štúdia by mohla mať veľký význam pre prevenciu rakoviny hrubého čreva u ľudí, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa u nich toto ochorenie vyvinie vo vyššom veku,“ uviedla Brownová.

Medzi ďalšie potenciálne liečebné postupy, ktoré sa budú v rámci štúdie hodnotiť, patrí aspirín a metformín, liek predpisovaný ľuďom s cukrovkou 2. typu.

Pacienti budú dostávať jednu z možných liečebných metód alebo placebo počas jedného až troch rokov. Na konci tohto obdobia im bude vykonaná kolonoskopia, aby sa zistilo, či polypy začali opäť rásť.

Do štúdie, ktorá potrvá niekoľko rokov, ešte neboli zaradení všetci pacienti. Poznatky získané z tejto štúdie podľa vedcov zmenia naše predstavy o prevencii rakoviny a poskytnú viacerým ľuďom šancu na dlhší a lepší život bez strachu z rakoviny.