Pracujete z domu? Tejto miestnosti sa vyhnite!

Pandémia covid-19 pred piatimi rokmi zmenila pracovné prostredie natoľko, že množstvo firiem povolilo zamestnancom vtedy bezpečnejšiu prácu z domu. Takzvaný home office je populárny aj päť rokov po jej začiatku, pričom túto formu práce si pochvaľujú zamestnanci aj zamestnávatelia.

V rámci optimalizácie pracovného prostredia v domácnosti je však potrebné vyhnúť sa jednej miestnosti. V rozhovore pre magazín Express na to upozorňuje zakladateľ spoločnosti na zlepšovanie kvality spánku Snuzzze Charli Davies, podľa ktorého by zamestnanci nikdy nemali pracovať v spálni.

Foto: ShotPrime Studio/Shutterstock.com

Práca zo spálne má niekoľko psychologických a fyziologických následkov, upozorňuje Express. Ľudia, ktorí využívajú posteľ aj na iné aktivity ako spánok, sa často stretávajú s ťažkosťami pri zaspávaní a nekvalitným spánkom. Keďže postele väčšinou nie sú prispôsobené na dlhodobé sedenie, práca z nich môže tiež viesť k bolestiam chrbta, krku a zápästia.

„Často si myslíme, že ak si do postele na začiatku alebo konci dňa prinesieme laptop, zlepší nám to výkon, no tento zvyk v skutočnosti ohrozuje dlhodobú produktivitu. Narúša to spánok a zhoršuje naše vnímanie času, čím prispieva k ponocovaniu a menšiemu množstvu odpočinku.“