Prevencia pankreatitítdy: Tento vitamín najlepšie chráni pankreas

Akútna pankreatitída alebo náhly zápal pankreasu je bolestivý a potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý môže viesť k závažným komplikáciám a často si vyžaduje hospitalizáciu. Doteraz boli možnosti liečby obmedzené a zameriavali sa najmä na podpornú liečbu namiesto toho, aby sa riešila hlavná príčina zápalu.

To však môže zmeniť vitamín B12, ktorý sa nachádza v potravinách, ako sú ryby, mäso, vajcia a mliečne výrobky. Štúdia výskumníkov zo Sečuánskej univerzity v Číne naznačuje, že vyššia hladina vitamínu B12 v krvi môže znížiť riziko vzniku akútnej pankreatitídy.

Vitamín B12 výrazne znižuje poškodenie pankreasu

Výskumný tím použil prístup nazývaný mendelovská randomizácia. Táto metóda využíva genetickú informáciu na odvodenie kauzálnych vzťahov medzi faktormi, ako je hladina vitamínu a chorobami. Analýzou údajov z rozsiahlych populačných štúdií vedci zistili, že ľudia s genetickými variantmi spojenými s vyššou hladinou vitamínu B12 mali nižšie riziko akútnej pankreatitídy.

Aby ďalej preskúmali potenciálne ochranné účinky vitamínu B12, využili aj experimenty na myšiach. Vytvorili myši, ktorým chýba špecifický gén (CD320), ktorý je kľúčový pre bunkový príjem vitamínu B12. Keď týmto myšiam s nedostatkom vitamínu B12 podali látky, ktoré zvyčajne vyvolávajú zápal pankreasu, vyvinul sa u nich oveľa silnejší zápal v porovnaní s normálnymi myšami.

Následne vedci normálnym myšiam podávali vitamín B12 pred alebo po vyvolaní pankreatitídy. Pozoruhodné bolo, že liečba vitamínom B12 výrazne znížila poškodenie pankreasu a zápal. Zdá sa, že vitamín B12 ochránil pankreas pred poškodením.

Ako pôsobí vitamín B12 na pankreas

Štúdia naznačuje, že všetko sa odvíja od energie. Vitamín B12 zohráva kľúčovú úlohu pri produkcii bunkovej energie, pretože pomáha vytvárať molekulu nazývanú ATP. Vedci zistili, že pankreatické tkanivá myší liečených vitamínom B12 mali vyššie hladiny ATP. Táto dodatočná energia by mohla pomôcť bunkám pankreasu odolávať stresu a vyhnúť sa poškodeniu, ktoré vedie k akútnej pankreatitíde.

Ak ďalšie štúdie potvrdia tieto zistenia u ľudí, doplnenie vitamínu B12 by sa mohlo stať jednoduchým a efektívnym spôsobom prevencie alebo liečby akútnej pankreatitídy. Bolo by to obzvlášť cenné pre ľudí s vysokým rizikom tohto ochorenia, ako sú napríklad ľudia so žlčovými kameňmi alebo ľudia s nadmerným príjmom alkoholu.

Predtým, ako sa začnete zásobovať doplnkami s vitamínom B12, je však dôležité poznamenať, že je potrebný ďalší výskum. Štúdia bola síce sľubná, ale primárne sa uskutočnila na myšiach a na potvrdenie účinkov u ľudí sú potrebné pokusy na ľuďoch. Okrem toho je ešte potrebné určiť optimálnu dávku a načasovanie podávania vitamínu B12 na prevenciu alebo liečbu pankreatitídy.