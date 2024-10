Sused počul volanie o pomoc. Keď policajti dorazili do domu susedy, ostali zhrození

64-ročná žena v thajskom Samut Prakane bola približne dve hodiny uväznená v zovretí 4-metrového pytóna. Ako informovali portály CNN, The Guardian a Associated Press, v utorok 17. septembra večer Arom Arunrojová umývala riad, keď pocítila niekoľko uhryznutí na nohe.

„Chystala som sa nabrať vodu, a keď som si sadla, hneď ma uhryzol,“ povedala Arunroj pre thajské noviny Thairath podľa agentúry AP. „Keď som sa pozrela, videla som, ako sa okolo mňa ovíja had. Chytila som ho za hlavu, ale nechcel ma pustiť,“ povedala.

Pytón sa ovinul okolo ženy, až kým nespadla na zem. Nedokázala sa vyslobodiť z hadovho pevného zovretia okolo pása. Zostala takto uväznená na podlahe malej tmavej miestnosti.

Arunrojová kričala o pomoc, ale nedočkala sa jej okamžite. Nakoniec ju počul jeden zo susedov a zavolal políciu. Tá príchode vyrazila dvere a udrela hada páčidlom, aby uvoľnil zovretie. Vyslobodili ju do 30 minút od ich príchodu a previezli ju do nemocnice, kde jej ošetrili niekoľko uhryznutí.

„Boli sme šokovaní, keď sme videli, že pani bola na zemi a okolo nej sa ovíjal pytón. Had bol naozaj veľký. Pravdepodobne bola chvíľu škrtená, pretože jej koža bola bledá,“ povedal podľa CNN policajný seržant Anusorn Wongmalee z policajnej stanice Phra Samut Chedi v Samut Prakane. Úrady potvrdili, že sa had po útoku odplazil do divočiny.