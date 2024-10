Mimozemské civilizácie pravdepodobne zomierajú kvôli zmene klímy, naznačujú vedci

Podľa novej štúdie môže vyspelej mimozemskej civilizácii trvať menej ako 1 000 rokov, kým zničí svoju planétu v dôsledku klimatických zmien, a to aj v prípade, že sa spolieha výlučne na obnoviteľné zdroje energie.

Keď astrofyzici simulovali vzostup a pád mimozemských civilizácií, zistili, že ak by civilizácia zaznamenala exponenciálny technologický rast a spotrebu energie, mala by menej ako 1 000 rokov, kým by sa planéta stala príliš horúcou na to, aby bola obývateľná. Stalo by sa tak aj v prípade, že by civilizácia využívala obnoviteľné zdroje energie, a to v dôsledku nevyhnutného úniku tepla, ako to predpokladajú zákony termodynamiky.

Hoci astrofyzici chceli pochopiť dôsledky pre život mimo našej planéty, ich štúdia bola pôvodne inšpirovaná ľudskou spotrebou energie, ktorá od 19. storočia exponenciálne narástla. V roku 2023 spotrebovali ľudia približne 180 000 terawatthodín (TWh), čo je približne rovnaké množstvo energie, aké v danom okamihu dopadá na Zem zo Slnka. Ale aj keby sa všetka táto energia vyrábala z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná a slnečná energia, ľudstvo by stále rástlo, a preto by potrebovalo viac energie.

Manasvi Lingam, astrofyzik z floridskej technickej univerzity a Amedeo Balbi, docent astronómie a astrofyziky na univerzite Tor Vergata v Ríme, sa zaujímali o aplikáciu druhého termodynamického zákona na tento problém. Tento zákon hovorí, že neexistuje dokonalý energetický systém, v ktorom by sa všetka vytvorená energia efektívne využila a časť energie musí zo systému vždy uniknúť. Táto uniknutá energia spôsobí, že sa planéta časom zohreje.

Zelená energia problém nevyrieši

„Môžete si to predstaviť ako deravú vaňu,“ povedal Lingam pre portál LiveScience. Vysvetlil, že ak je vaňa trochu deravá a je v nej menšia hladina vody, môže z nej pretiecť len malé množstvo vody. Ale keď sa vaňa napúšťa stále viac a viac (keďže úroveň energie sa exponenciálne zvyšuje, aby sa uspokojil dopyt), malá netesnosť sa môže zrazu zmeniť na zaplavený dom.

V tomto prípade je zaplaveným domom atmosférická teplota planéty. Nahromadenie úniku energie, dokonca aj zo zelenej energie, nakoniec prehreje každú planétu do takej miery, že už nebude obývateľná. Ak sa úroveň energie neobmedzí, táto katastrofálna úroveň klimatických zmien môže trvať menej ako 1 000 rokov od začiatku výroby energie, zistil tím.

Pre astrobiológov táto hranica 1 000 rokov zároveň výrazne sťažuje hľadanie života inde vo vesmíre. Koniec koncov, 1 000 rokov je z vesmírneho hľadiska mihnutie oka, pričom planétam ako Zem trvá stovky miliónov rokov, kým sa vôbec stanú obývateľnými. Podľa Lingama však vyhynutie mimozemšťanov nie je jediným možným dôsledkom exponenciálneho využívania energie.

Existujú však aj iné možnosti, a to tak pre ľudí, ako aj pre mimozemské civilizácie. Namiesto toho, aby sa civilizácia zmierila s vyhynutím alebo vyvinula technológiu na presun výroby energie mimo Zeme, mohla by sa rozhodnúť pre zastavenie svojho rastu, navrhol Lingam. „Ak sa druh rozhodol pre rovnováhu, naučil sa žiť v harmónii so svojím okolím, tento druh a jeho potomkovia by mohli prežiť možno až miliardu rokov,“ povedal.