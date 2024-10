Príplatky pre policajtov podľa opozície nefungujú, minister verí v zlepšenie

Príplatky pre policajtov, ktoré v utorok (1. 10.) nadobudli účinnosť ako stabilizácia personálneho stavu v Policajnom zbore (PZ), nefungujú. Opatrenia sú, navyše, v čase konsolidácie príliš drahé. Vyhlásili to opozičná strana SaS a opozičné hnutia Progresívne Slovensko (PS) a Slovensko.

„Vyše 2000 policajtov sa chystá odísť z PZ, nehovoríme to už len my v opozícii, ale hovoria to policajné odbory. Prvýkrát v histórii SR odborový zväz otvorene vystupuje voči ministrovi vnútra a hovorí o tom, že situácia v PZ je zlá. Tie isté odbory hovoria o tom, že to bude mať dosah na občanov, ktorí keď budú volať hliadku, keď budú oznamovať akýkoľvek trestný čin a budú chcieť pomoc od policajtov, tak možno sa tej hliadky nedočkajú alebo možno budú čakať na hliadku tri-štyri hodiny,“ upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí a KÚ).

Mikulec vyzval ministra vnútra, aby verejnosti predstavil koncepciu zabezpečenia bezpečnosti občanov, prestal sa mstiť policajtom, ktorí v službe strávili roky, a vrátil sa ku koncepcii zmeny tarifných platov, ktorú pripravila bývalá vláda.

Podobný postoj deklarovala v utorok aj strana SaS. Poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) kritizoval vysoké náklady opatrení v čase konsolidácie. „Tento balík má tento rok stáť 50 miliónov eur a každoročne 100 miliónov eur, a to v situácii, keď sa má konsolidovať. Takže máme situáciu, keď minister vnútra ide vyhodiť 100 miliónov eur na opatrenia, ktoré nefungujú,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Krúpa.

Ako tvrdí, v aktuálnej situácii nie je jasné, akým spôsobom bude PZ schopný zvládať kriminalitu a zaručiť bezpečnosť v uliciach. Pripomenul, že policajný prezident Ľubomír Solák koncom augusta hovoril aj o možnosti požiadať o pomoc armádu.

Poslanec NR SR Jaroslav Spišiak (PS) v utorok vyhlásil, že vláda policajtov ponížila. Ak sa odhady odborárov o počte odchádzajúcich príslušníkoch potvrdia, Slovensko podľa neho bude svedkom najväčšieho odchodu policajtov zo zboru v histórii, čo je podľa neho vysvedčením pre Šutaja Eštoka.

„Minister sa situáciu snažil hasiť v poslednej chvíli a s nulovým účinkom. Policajti sa nenechali kúpiť jeho narýchlo šitými odmenami. Žiaľ, pre zlyhania ministra si zvolili radšej pokoj, ako boj za spravodlivosť, ktorý sa za vlády Roberta Fica (Smer-SD) stáva utópiou,“ vyhlásil Spišiak. Na situáciu podľa neho najviac doplatia občania, pretože paralyzované môžu byť základné zložky polície a obyvatelia môžu na zásah čakať aj niekoľko hodín.

Šutaj Eštok verejnosť v stredu uisťoval, že s policajtmi v regiónoch komunikuje a pracuje na naplnení ich požiadaviek. „Tie čísla k odchodom máme, do dnešného dňa to bolo nejakých 1000 policajtov, ďalších zhruba do 1000 žiadostí o odchod je podaných. Veríme, že nie všetky budú uplatnené a že budú stiahnuté aj vďaka tomu, že od októbra platí nový zákon o stabilizačných podmienkach,“ uviedol.