Dohady o výraznejšej zmene v cirkvi považuje teológ Konečný iba za teoretické

Skúsenosti so zmenami na pápežskom stolci v predchádzajúcom storočí podľa neho sú, že každý z pápežov pokračoval v línii predchodcu a predchodcov. „Dohady čo i len o výraznejšej zmene orientácie by som vylúčil, pokladám ich za teoretické. Obrazne by som použil prirovnanie cirkvi k obrovskej zaoceánskej lodi, ktorá nemení smer ako pretekársky čln,“ uviedol Konečný.

Ako povedal, v minulosti bol priebeh konkláve dlhší alebo krátky. Prikláňa sa však ku predpokladu kratšieho priebehu, pretože kardináli - volitelia majú úlohu jasnú a už niekoľko mesiacov mali možnosť sa na ňu pripravovať. Pápež František podľa Konečného neodišiel nepredvídane.

Na to, ktorý z medializovaných kandidátov je najsilnejší, názor nemá, ale pápežmi sa podľa neho stali zväčša neočakávaní kandidáti. V súvislosti s otázkou, či by mal budúci pápež pokračovať v šľapajach pápeža Františka alebo by mal byť v niektorých otázkach razantnejší, si myslí, že zmeny, ku ktorým cirkev pristúpila, sú nezvratné.

„Napríklad synodalita, rešpekt človeka, dialóg, ekumenizmus, civilizácia lásky. Oni neboli výsledkom ‚novej‘ náuky. Naopak, treba vedieť, že Sväté Písmo a Tradícia apoštolskej Cirkvi sú poklady Božie, nekonečné a nemenné. Zmeny sú však potrebné, ale spočívajú skôr v novoobjavovaní týchto pokladov a v ich aplikácii pre súčasné potreby. Preto úvahy o zmene ‚kurzu‘ považujem iba za teoretické,“ povedal Konečný.

Konkláve, voľba nového pápeža, sa začne 7. mája. Počas neho budú kardináli mladší ako 80 rokov z celého sveta hlasovať o nástupcovi pápeža Františka a novej hlave katolíckej cirkvi s vyše 1,4 miliardy veriacich.