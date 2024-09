Slovenský herec je vyše týždňa nezvestný, rodina prosí o pomoc pri pátraní

Rodina slovenského herca zo Žiliny Ivana Kozáka žiada o pomoc pri pátraní o ňom. Ako v príspevku na Facebooku uviedla jeho sestra Gabuška, 38-ročný Kozák je nezvestný od pondelka 16. septembra, keď v ranných hodinách odišiel do Bratislavy, kde odriekol hranie v muzikáli.

„Následne mal odcestovať do Čiech – Prahy, odvtedy o ňom nevieme žiadne informácie,“ uviedla sestra v príspevku.

„Doteraz nepodal o sebe žiadne informácie, telefón má vypnutý a na sociálnych sieťach nebol,“ dodala Kozákova sestra.

Môj brat je od minule týždňa nezvestný POMÔŽTE NÁM PRI PÁTRANÍ PO NEZVESTNOM 38 - ROČNOM IVANOVI Hľadáme... Uverejnil používateľ Gabuška Sokoliková Utorok 24. septembra 2024

Ivan Kozák je vysoký 165 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé vlasy a bledohnedé oči. „Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe Ivana oznámte na známom čísle 158,“ žiada Gabuška.

Minulý rok ho zbili na ulici

Nezvestnosť slovenského herca si všimol aj portál Pluska, ktorý pripomína, že Kozák sa v novembri 2023 dostal do fyzickej potýčky pri vstupe do baru. „Ivan sa presúval z jedného podniku, ktorý zatvorili, do druhého. Keď vošiel do baru, nasledoval ho aj údajný útočník,“ píše Pluska.

Neznámy muž si na Kozáka počkal pred podnikom, kde ho fyzicky napadol. Záchranárov mala privolať okoloidúca, Kozák o niekoľko dní zverejnil na svojom konte na Facebooku aj fotografiu s modrinami a podliatinami na tvári.