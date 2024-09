Farmári evidujú dopyt po fialových jablkách. V čom je háčik?

Virálne príspevky na sociálnych sieťach tentoraz zachytili fenomén fialovo sfarbených jabĺk, ktoré majú pochádzať zo sadov v kanadskej provincii Saskatchewan. Farmári sa preto stretávajú s nárastom turistov, ktorí od nich požadujú vzácnu úrodu. Informoval o tom portál New York Post.

Web CTV News v tejto súvislosti oslovil jednu z pestovateliek, Rachelle Hofmeisterovú, podľa ktorej ide o podvod. „Vyzerajú úžasne. Boli by zaujímavé, ale žiaľ, nie sú naozajstné,“ uviedla.

Pôvodcom mýtu o fialových jablkách je podľa New York Post používateľ Instagramu s názvom Unnaturalist AI (Neprirodzený AI – názov odkazuje na mediálny obsah vytvorený umelou inteligenciou), ktorý na svojom konte zverejnil fotografiu rozkrojeného fialového jablka s fialovou dužinou.

Autor príspevku do priečinku s polohou uviedol zábavný park Knott's Berry Farm v Kalifornii, no v popise vysvetlil, že fialové jablká „pochádzajú“ zo Saskatchewanu, kde sa im darí v chladných podmienkach. Dodal, že chutia ako „škorica a banán“ a používajú sa pri výrobe „fialovej jablkovej omáčky“, ktorá sa medzi obyvateľmi provincie údajne teší popularite.

„V Saskatchewane sme vyšľachtili mnoho jabĺk, ale žiadne fialové,“ uviedla Hoffmeisterová. „Všetky majú bielu dužinu a červenú šupku,“ dodala.

Napriek očividnej fotomontáži si príspevok rýchlo získal pozornosť používateľov aj na ďalších sociálnych sieťach vrátane Facebooku a X. Mnohí sa na vlastnú päsť vybrali do Saskatchewanu, kde od farmárov žiadali vzorku zo „vzácnej“ úrody.

Canada's Purple Apple is a unique fruit from Saskatchewan. Its sweet and tangy flavor combines hints of cinnamon and banana. pic.twitter.com/2nLmSrm3Hz