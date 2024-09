Sú opití ľudia úprimnejší? Odborníci uviedli, či je vo víne skutočne pravda

Latinské príslovie „In vino veritas“ hovorí, že „Vo víne je pravda“ a je jedným z množstva výrokov, podľa ktorých je alkohol akýmsi sérom pravdy. Táto fráza sa pripisuje Plíniovi Staršiemu, rímskemu vedcovi, historikovi a vojakovi, hoci podobné aforizmy možno datovať až do starovekého Grécka.

Podľa odborníkov alkohol zvyšuje pravdepodobnosť, že povieme všetko, čo máme na mysli a v niektorých prípadoch to môže byť pravda. V iných prípadoch to môže byť to, čo si myslíte, že je pravda v stave opitosti. Takže určite existuje vyššia pravdepodobnosť, že opitý človek povie svoj názor. Ale je tu aj možnosť, že povie niečo, čo mu v opitosti pripadá reálne, ale za triezva by to nebral vážne. Opitý priateľ môže napríklad povedať, že okamžite podá výpoveď v práci, len aby na druhý deň ráno vzal svoje slová späť.

Ľudia sú po vypití alkoholu extrovertnejší

Štúdia z roku 2017 v časopise Clinical Psychological Science skúmala, ako sa zmenila osobnosť účastníkov po tom, čo vypili limonádu s vodkou. Pozorovatelia poznamenali, že najväčšou zmenou osobnosti účastníkov po vypití alkoholu bolo, že boli omnoho extrovertnejší. Hoci štúdia neskúmala, či alkohol pôsobí ako sérum pravdy, človek, ktorý sa v spoločenskom prostredí cíti uvoľnenejšie, je tiež náchylnejší byť úprimný.

Schopnosť alkoholu pomôcť ľuďom vyjsť zo svojej ulity im môže dať odvahu povedať to, čo majú na mysli. No účinky alkoholu na emócie môžu spôsobiť, že tieto myšlienky budú prchavejšie. Michael Sayette, profesor psychológie na Pittsburskej univerzite pre Live Science uviedol:

„Vo všeobecnosti sme zistili, že pitie alkoholu má tendenciu zintenzívniť naše emócie. Môže sa stať, že sa v príjemných interakciách budeme viac usmievať a hovoriť hlasnejšie, ale možno, ako to vyjadril emeritný profesor na Stanfordskej univerzite Claude Steele, v menej príjemných situáciách sa nám môže stať, že si pri pive aj poplačeme.“

Tieto zvýšené emócie môžu viesť ľudí k tomu, aby povedali to, čo majú na mysli triezvi, ale môžu tiež niekoho priviesť do nestabilného stavu, keď povie niečo, čo v skutočnosti nemyslí vážne alebo čo neskôr ľutuje. Je to podobné tomu, keď pitie alkoholu zvyšuje u niektorých ľudí pravdepodobnosť, že budú násilní alebo budú hrať hazardné hry. Sú to činy, ktorým by sa za triezva vyhýbali.

Opití ľudia hovoria aj veci, ktoré nemyslia vážne

Alkohol môže viesť k tomu, že naše správanie bude extrémnejšie a impulzívnejšie. Deje sa to preto, lebo alkohol tlmí signály v prefrontálnej kôre, oblasti mozgu, ktorá reguluje správanie a kontroluje impulzy. Alkohol navyše potláča aj amygdalu, štruktúru hlboko v mozgu známu tým, že vyvoláva pocity strachu a úzkosti. Kým je človek triezvy, amygdala zvyčajne vysiela varovné signály, ktoré môžu človeka zastaviť pred tým, aby povedal alebo urobil niektoré veci. Tieto signály sa však po niekoľkých pohárikoch alkoholu utlmia.

Je teda vo víne skutočne pravda? Po niekoľkých pohároch vína sú ľudia náchylnejší prezradiť tajomstvá, ale je tiež pravdepodobné, že povedia niečo, čo v skutočnosti nemyslia vážne a čo budú na druhý deň ráno ľutovať. Účinky alkoholu na myseľ sú jednoducho príliš komplexné na to, aby mali čierno-biely vplyv na úprimnosť. Alkohol preto nie je žiadne sérum pravdy.