Video: Toto spravte ešte pred nosením siloniek, budú odolnejšie

Nech už si kúpite akokoľvek odolné silonky, po čase s nimi vždy riskujete, že sa roztrhnú. Ešte väčšie obavy z nosenia siloniek máme pri deťoch, ktoré sú v nich menej opatrné a neraz ich nosia domov celkom roztrhané.

Našťastie jedna zo šikovných mám aktívnych na sociálnych sieťach sa s ostatnými podelila o trik, ktorý ju naučili na hodinách tanca, ktoré navštevuje jej dcéra.

„Mamy dievčat, toto je dôležitá informácia pred začiatkom školského roka, ktorá vám ušetrí kopu peňazí,“ približuje autorka známa ako Tsagana vo videu na TikToku.

Nechajte ich zamraziť

Tsagana v klipe ukazuje, že nové silonky je pred nosením potrebné namočiť do misky s vodou a následne vyplákať. Vlhké silonky potom zabaľte do uzatvárateľného plastového vrecka a vložte na celý deň do mrazničky. Po vybratí budú pri nosení pevnejšie a odolnejšie.

„Funguje to skvele! Takto sú trojnásobne odolnejšie,“ píše Tsagana vo videu.

Téme mrazenia siloniek sa venoval aj magazín Philadelphia, ktorý ho schvaľuje ako efektívny:

„Takto to funguje: nízka teplota udržiava jednotlivé vlákna pevné, čo ich chráni pred natiahnutím. Ak chcete, aby boli silonky super-odolné, navlhčite ich v tečúcej vode, uzavrite v plastovom vrecku a cez noc nechajte zamraziť. Ráno ich vyberte, rozmrazte a vyskúšajte pri izbovej teplote. Ide o jednorazový proces – stačí ho aplikovať raz, aby fungoval.“

Životnosť siloniek okrem mrazenia predlžuje aj nosenie väčšej veľkosti a matnejších materiálov.