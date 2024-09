Ako sa zbaviť vínnych mušiek: 5 byliniek, ktoré odpudzujú drozofily

Ovocné mušky sú nepríjemné a môžu tiež šíriť baktérie, preto ich neradi vidíme poletovať v kuchyni. Najlepšie je riešiť to, čo ich priťahuje, či už je to plný odpadkový kôš alebo misa prezretých banánov. Okrem toho však sú určité bylinky, ktoré môžu ovocné mušky odohnať. Výhodou je, že okrem odpudzovania škodcov tieto bylinky využijete aj v kuchyni. A ak nemáte miesto na pracovnej doske, môžete ich zasadiť do kvetináča pri okne. Tu je 5 rastlín, ktoré odpudzujú ovocné mušky.

Bazalka

Foto: Avocado_studio/Shutterstock.com

Bazalka sa ľahko pestuje a poskytuje čerstvé aromatické lístky do vašich obľúbených jedál. Jej silná vôňa môže nielen rozvoňať vašu kuchyňu, ale aj odpudiť ovocné mušky. Je vhodne umiestniť rastlinu v blízkosti ovocia, najlepšie na miesto s dostatkom svetla. Pôda by mala byť stále vlhká, ale nie premočená. Udržiavajte pH 6,0 až 7,5, čo sa dá ľahko zistiť pomocou súpravy na testovanie pôdy. Pravidelné strihanie podporuje rast a uvoľňuje do vzduchu viac prirodzených olejov z bazalky, čo zvyšuje jej schopnosť chrániť pred ovocnými muškami. To je ďalší dôvod, prečo zbierať bazalku do vašich jedál.

Rozmarín

Foto: New Africa/Shutterstock.com

Rozmarín je perfektný na pečených zemiakoch aj domácom chlebe a jeho silná vôňa pomáha odháňať ovocné mušky. Rozmarín pestujte v interiéri v kvetináčoch s dobrou drenážou a dostatkom svetla pri dverách alebo v okne. Jeho jarné modré kvety prilákajú motýle. Môžete tiež zavesiť hrsť čerstvých vetvičiek, aby ste zintenzívnili účinok odpudzovania škodcov a vniesli do kuchyne rustikálny vidiecky štýl.

Levanduľa

Foto: mama_mia/Shutterstock.com

Éterické oleje v listoch a kvetoch levandule obsahujú zlúčeniny linalool a linalyl acetát. Hoci je táto výrazná vôňa pre mnohých príjemná, pre ovocné mušky je príliš silná a pôsobí ako prírodný odpudzovač. Levanduľa potrebuje veľa svetla, preto ju umiestnite na slnečné miesto. Ideálne je svetlé kuchynské okno. Zalievajte ju striedmo a nechajte pôdu medzi zalievaním vyschnúť.

Šalvia

Foto: teatian/Shuttestock.com

Šalvia lekárska je skvelá liečivá bylinka do čaju aj jedla. A jej výrazná vôňa pomáha odpudzovať aj ovocné mušky. Podobne ako levanduľu, aj šalviu neprelievajte, inak hrozí, že jej začnú hniť korene. Udržiavajte ju na mieste s dostatkom slnečného svetla.

Mäta pieporná

Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Vôňa mäty piepornej je ovocným muškám veľmi nepríjemná. Jej pestovanie v interiéri aj exteriéri je veľmi jednoduché, takže je to skvelá bylinka pre začínajúcich záhradkárov alebo domácich kuchárov, ktorí radi varia z čerstvých surovín. Z listov si tiež môže pripraviť osviežujúci čaj. Mäta pieporná sa rozširuje horizontálne, preto si vyberte široký kvetináč s dobrou drenážou, aby mala rastlina dostatok priestoru. Táto rastlina tiež uprednostňuje mierne vlhké prostredie a vlhkú, ale nie premočenú pôdu. Uprednostňuje čiastočné až plné slnečné svetlo a môže sa jej dariť aj v okennom kvetináči v kuchyni.