Video: Astronaut si zobral do vesmíru kameru. Zem nie je plochá, odkazuje

Väčšina populácie dnes dobre chápe, že Zem – podobne ako iné planéty – má tvar gule. O tejto skutočnosti sa hovorilo už v čase starovekého Grécka, pričom prvý mysliteľ, ktorý sformuloval túto teóriu, bol Pytagoras okolo roku 495 pred Kristom.

Napriek tomu sa dodnes stretávame so skeptikmi, ktorí hlásajú, že Zem má tvar dosky. Asi najviac nad tým krútia hlavou astronauti, ktorí mali možnosť niekoľkokrát sa presvedčiť o skutočnom tvare zemegule priamo z vesmíru.

Dôkaz poskytuje aj video zverejnené na TikToku, ktorého autorom je astronaut na vesmírnej stanici. Ten vo videu najprv kameruje sám seba, a potom obráti objektív smerom k Zemi, ktorá je viditeľne guľatá.

Prečo ľudia veria, že Zem je plochá?

Ľudia v staroveku nemali možnosti, ako dokázať skutočný tvar Zeme, a tak prechovávali rôzne názory vrátane toho, že Zem má tvar dosky. Moderné vnímanie plochej zeme ale siaha do 19. storočia, pričom jedným z jeho prvých podporovateľov bol vynálezca Samuel Rowbotham, ktorý tvrdil, že Zem má tvar plochého disku so stredom okolo Severného Pólu. Jeho myšlienky sa rozšírili do celého sveta, a zastávali ich aj niektorí prominenti ako britský autor William Carpenter.

Ako pre portál Space.com vysvetlil astrofyzik Paul M. Sutter, viera v plochosť Zeme pramení z nedostatku dôvery voči vedcom a odborníkom.

„Tvrdením, že Zem je plochá, jeho zástancovia dokazujú hlbokú nedôveru voči vedcom a vede ako takej.“

Sutter zároveň dodal, že keďže konšpirátori nedôverujú vede, je zbytočné pred nimi poukazovať na vedecké dôkazy. „Ak sa ocitnete v rozhovore so zástancom teórie plochej Zeme, vynechajte dôkazy a argumenty, a radšej sa sami seba opýtajte, ako uňho môžete posilniť dôveru,“ dodal vedec.