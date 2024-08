Video: Čo robiť, ak sa dusíte a nemá kto pomôcť?

Otorinolaryngologička Tonia Farmerová vo videách na TikToku často zdieľa svoje tipy a triky z praxe. V jednom z posledných klipov radí divákom, ako si poradiť pri dusení, ak nablízku nie je nik, kto by vás mohol pobúchať po chrbte.

Farmerová reaguje na nedávnu správu o úmrtí venezuelskej cyklistky Daniely Larreal Chirinosovej, ktorú našli doma bez známok života. Ako neskôr ukázalo vyšetrovanie, Chirinosová sa pravdepodobne udusila zle prehltnutým sústom jedla.

„Ukážem vám postup, ktorý treba vykonať, a čo robiť, ak ste sami a dusíte sa,“ vysvetľuje Farmerová, ktorá vymenúva 4 dôležité kroky:

zavolajte záchranárov silno kašlite vykonajte Heimlichov manéver okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

Lekárka odporúča volať na núdzovú linku aj v prípade, že sa vám nedá rozprávať. „Položte telefón a nerušte hovor. Operátor pochopí, že potrebujete pomoc,“ tvrdí Farmerová.

Ďalším krokom je silné kašľanie. Lekárka tvrdí, že ak sa vám dá rozprávať alebo cez prekážku v hrdle stále prúdi vzduch, znamená to, že dýchacie cesty nie sú celkom upchaté, a tak by sa vám zle prehltnuté sústo malo dať vykašľať.

Ak kašľanie nezaberá, pristúpte k Heimlichovmu manévru. „Ak sa vám vôbec nedá kašľať, vzduch vôbec neprúdi, musíte vykonať Heimlichov manéver,“ približuje Farmerová. Môžete to urobiť jedným z dvoch spôsobov: oprite sa silno o stoličku, kuchynskú linku alebo iný tvrdý povrch tak, aby ste zatlačili na brucho. Ak tento spôsob nepomáha, zovrite ruku do päste a druhou ju silno zatlačte do oblasti bránice.

Heimlichov manéver môžete vykonať sami na sebe dvomi spôsobmi; Foto: tiktok.com/@drnosebest

Ak sa vám napokon podarí vytlačiť jedlo z dýchacích ciest, podľa lekárky je stále potrebné vyšetrenie u lekára. „Môžete si znovu zavolať záchranku, ak medzitým neprišla, môžete požiadať o pomoc člena rodiny alebo známeho, ale určite choďte do nemocnice, vyhľadajte odbornú pomoc,“ dodala Farmerová.