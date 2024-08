Toto je na zaplakanie: Turisti po 15 rokoch odhalili nepríjemnú pravdu

Turisti, ktorí sa po 15 rokoch vrátili na švajčiarsky ľadovec, aby si urobili nové fotografie, ostali zdrvení z toho, čo ich tam čakalo. Na fotografii z augusta 2009 Duncan a Helen Porterovci pózujú priamo pri ľade, za ktorým sa rozprestiera biela pokrývka.

Na fotografii zachytenej v auguste 2024 sa však z časti ľadovca stalo jazero a je na nej viac holých skál ako snehu. Duncan zdieľal fotografie ľadovca Rhône "pred a po" na sociálnej sieti X so slovami: "Nebudem klamať, rozplakalo ma to.“

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum — Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024

Duncanov príspevok sa stal virálnym, pričom mnohí ostali zo záberov smutní, no popierači klimatickej krízy tvrdili, že ide len o prirodzený výkyv. Duncan uznal, že objem ľadovca sa naozaj môže meniť, ale povedal, že by sa to malo diať vo veľmi dlhých časových obdobiach, a nie v takomto krátkom čase.

Softvérový vývojár sa do Švajčiarska vrátil karavanom spolu so svojou manželkou a dospievajúcimi dcérami Maisie a Emily, pretože ich prvá fotografia visela v kuchyni a on im chcel ukázať miesto, ktoré pre neho veľa znamenalo. "Ale okolnosti tejto fotografie boli zjavne diametrálne odlišné," povedal pre The Guardian .

Mnohí turisti chcú vidieť ľadovce, kým ešte môžu

V posledných rokoch slávny ľadovec pravidelne zakrývajú bielymi plachtami v snahe spomaliť rýchlosť jeho topenia. V Švajčiarsku zmizlo už viac ako 500 ľadovcov a vláda varovala, že ak sa nezastavia emisie, do konca storočia zmizne aj zvyšných 1 500 ľadovcov. Varovania viedli k tomu, že turisti sa začali hrnúť k ľadovcom, aby videli tieto prírodné zázraky, kým ešte môžu.

Veľkosť zamrznutých riek sa vždy prirodzene menila. Ale švajčiarske ľadovce po rekordnom topení v roku 2022 zaznamenali v roku 2023 druhé najhoršie topenie a ich celkový objem sa za posledné dva roky zmenšil o 10 %, uviedol monitorovací orgán GLAMOS v septembri minulého roka. Tieto katastrofické údaje znamenajú, že za dva roky stratili toľko ľadu ako za tri desaťročia pred rokom 1990.