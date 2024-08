Trik na Google Mapách, ktorý vám uľahčí život: Toto musí poznať každý dovolenkár s kufrom

Skúsený cestovateľ sa podelil o trik, ktorý je ideálny pre dovolenkárov, ktorí musia ťahať kufre po meste, ktoré dobre nepoznajú. Jeho trik na Mapách Google totiž umožňuje ľuďom s kuframi vyhnúť sa používaniu schodov. Príspevok sa stal virálnym a na Instagrame získal viac ako 200-tisíc lajkov.

Odborník na cestovanie povedal, aby ste po otvorení aplikácie Mapy Google a vyhľadaní pešej trasy klikli na tri bodky v pravom hornom rohu. Potom zvoľte Možnosti, čím sa dostanete na stránku s názvom Možnosti trasy, kde môžete vybrať buď možnosť "Bez trajektov", alebo "Bezbariérový prístup".

Odborník odporúča vybrať možnosť "Bezbariérový prístup“, pretože sa tým navigácia vyhne všetkým schodom, uprednostní výťahy a v podstate sa uistí, že ste na uliciach, po ktorých môžete chodiť s kuframi. Ak ste napríklad práve dorazili do mesta a hotel je vzdialený 300 metrov, tento trik na Google Maps zabezpečí, že vaša cesta bude čo najrovnejšia.

Túto radu ocenili tisíce používateľov sociálnej siete. Jeden z používateľov uviedol, že je to mimoriadne užitočné, keď cestujete s dieťaťom a máte kočík. "Vzhľadom na to, že sme museli vymeniť kolieska na našich kufroch kvôli všetkým schodom a dlažobným kockám, je to skvelý trik," dodal ďalší komentujúci.

Ako si vybrať voľné miesto v lietadle

O rovnako cenné cestovateľské rady sa podelila aj influencerka Grace Cheng. Prezradila, že cestujúci si môžu vziať vodu cez bezpečnostnú kontrolu, ale len ak je zmrazená. "Jediné, čo musíte urobiť, je zmraziť vodu pred odchodom na letisko a pred vstupom na bezpečnostnú kontrolu jednoducho vypiť to, čo sa roztopilo," dodala Grace.

Ďalej poradila spôsob, ako si môžete vybrať medzi voľnými sedadlami v lietadle. Stačí si kúpiť miesto v uličke a potom nastúpiť ako posledný do lietadla. Vďaka tomu si môžete vybrať ktorékoľvek voľné miesto a pri troche šťastia nebudete mať vedľa seba nikoho.