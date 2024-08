Video: Krava prehnala mestských policajtov

Chyť mě, když to dokážeš Jízda na koni, střelba, hnaní stáda, rýžování zlata. Westernové zážitky jsou stále populárnější a lidé neváhají urazit značnou vzdálenost, ani utratit větší finanční obnos, aby navštívili parky nabízející tento Divokým západem nasáklý zážitek. Pracovníkům odchytu stačilo zajet do Broumarské ulice na Praze 14 a o slušné rodeo nebyla nouze. Zhruba 400 kilogramů vážící kravka se tam rozhodla, že určitě spolupracovat nebude. Po několika marných pokusech se však nakonec povedlo vzdorovitého tura chytit do lasa a přimět ke spolupráci. Zase se ukázalo, že šerifská hvězda je ve správných rukou a kdo by chtěl spásat trávu na špatné straně kaňonu, pistolníkům z odchytu neunikne. Sledovat nás můžete i na našem instagramovém profilu https://www.instagram.com/upozpraha/