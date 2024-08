Hrdina sa zmenil na zloducha: Toto gesto od protihráča pobúrilo brankára

Správanie holandského hráča pozemného hokeja pobúrilo verejnosť, keď počas olympijského finále prišiel k brankárovi nemeckého tímu a chcel ho umlčať. V jednej z najškaredších scén na olympijských hrách v Paríži sa Duco Telgenkamp vysmieval Jeanovi-Paulovi Dannebergovi tým, že si priložil prst na ústa po tom, ako strelil rozhodujúcu penaltu, ktorá spečatila holandský olympijský úspech. Útočník sa tiež dotkol prilby nemeckého brankára predtým, ako odišiel oslavovať so svojimi spoluhráčmi.

Spits Duco Telgenkamp loopt naar Duitse keeper nadat hij de winnende shoot-out heeft gescoord

Jeho činy vyvolali po zápase potýčku, keď sa tímy začali tlačiť a strkať. Rozhodcovia ich rozdelili po tom, čo holandský hráč Floris Middendorp chytil Nemca Niklasa Wellena za krk.

Danneberg neskôr o Telgenkampovi povedal, že takto by sa víťaz nemal správať. "Bola to tá najneúctivejšia vec, akú som kedy v športe zažil," povedal brankár. "Neviem, ako môže byť niekto taký zlý víťaz. Je to najlepší moment v jeho živote a na slávnostnom odovzdávaní cien ho za to vypískajú."

Telgenkamp, ktorého na sociálnych sieťach obvinili zo zlého športového správania, sa neskôr snažil ospravedlniť svoje konanie tým, že ho vytočili predzápasové komentáre Danneberga, ktorý naznačil, že Holandsko sa "bojí" Nemecka. "To, čo som urobil, nebolo pekné. Mrzí ma, ako som sa zachoval. Na konci sa opäť objavili emócie. Ale je to tak, ako to je. Vyhrali sme. Ak by som ho zazrel, ospravedlnil by som sa mu."

Vďaka tomuto víťazstvu získali Holanďania tretiu zlatú medailu a celkovo desiatu medailu v pozemnom hokeji od roku 1928. Naposledy získali zlato v Sydney v roku 2000, predtým prehrali vo finále v rokoch 2004 a 2012.