Namiesto zubára robot: Stroj s umelou inteligenciou prvýkrát samostatne ošetril človeka

Robot poháňaný umelou inteligenciou dokončil svoj prvý zubársky zákrok na živom pacientovi bez ľudského dozoru. Robot vyvinutý americkou spoločnosťou Perspective úspešne vykonal výmenu zubnej korunky len za 15 minút - osemkrát rýchlejšie ako ľudský zubný lekár.

Na vykonanie zákroku sa najprv pomocou 3D skenera zmapovali ústa pacienta a potom umelá inteligencia naplánovala a samostatne vykonala zákrok.

Doktor Chris Ciriello, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Perceptive, uviedol: "Tento medicínsky prielom zvyšuje presnosť a efektívnosť stomatologických zákrokov a demokratizuje prístup k lepšej stomatologickej starostlivosti, čím sa zlepšujú skúsenosti pacientov a klinické výsledky.“

Namiesto dvoch návštev lekára by pacientom stačilo 15-minútové ošetrenie

Výmena korunky je stomatologická operácia, pri ktorej sa opravujú oslabené a pokazené časti zuba pomocou umelého materiálu. Za normálnych okolností by si to vyžadovalo dve návštevy zubného lekára, z ktorých každá by trvala približne hodinu, aby sa odstránila stará korunka a nasadila nová.

Spoločnosť Perspective však tvrdí, že jej robot poháňaný umelou inteligenciou dokáže tento proces skrátiť len na 15 minút bez toho, aby bola znížená presnosť alebo bezpečnosť pacienta.

Spoločnosť už získala 30 miliónov dolárov na financovanie vývoja svojej technológie, pričom medzi investormi je aj otec Marka Zuckerberga, zubný lekár Edward Zuckerberg.

Najprv ľudský asistent vytvorí 3D model úst pacienta pomocou ručného skenera, ktorý detekuje tekutinu v zuboch a pozrie sa pod líniu ďasien. Podľa spoločnosti Perspective má táto technika 90-percentnú presnosť pri odhaľovaní kazov a iných erózií.

Ďalším bonusom je, že skener nevystavuje pacienta ionizujúcemu žiareniu, ktoré vzniká pri tradičnom röntgenovom skenovaní. Tieto skeny sa potom poskytnú umelej inteligencii, ktorá samostatne naplánuje, ako vykonať zákrok.

Na videu môžete vidieť, ako robotický zubár spoločnosti Perspective vŕta do pokazeného zuba dobrovoľného pacienta.

Vďaka simulácii postupu môže lekár pred začatím vŕtania vyrobiť aj náhradné diely, čím sa eliminuje potreba ďalšieho sedenia u lekára.

Karim Zaklama, zubný lekár a člen klinického poradného výboru spoločnosti Perspective, uviedol: "Robotický systém Perceptive riadený umelou inteligenciou zmení zubné lekárstvo. Skúsenosti pacientov budú lepšie vďaka zefektívneniu postupov a zvýšeniu komfortu pacientov."

Robot je presnejší ako človek

Hoci mnohí ľudia môžu mať prirodzené obavy z toho, že nechajú robota vložiť im vŕtačku do úst, spoločnosť Perspective trvá na tom, že tento postup je úplne bezpečný.

Spoločnosť na svojej webovej stránke uvádza, že jej roboty dokážu vŕtať s presnosťou 100 mikrónov - približne na šírku ľudského vlasu.

Spoločnosť sa tiež chváli, že jej skenovacia technológia umožní zubným lekárom skoršie a presnejšie diagnostikovať problémy so zubami.

Vďaka vytvoreniu 3D modelu celých úst budú môcť zubári aj pacienti jasne vidieť, kde sa vyskytol zubný kaz. Zaklama dodáva: "Pokročilé možnosti zobrazovania, najmä intraorálny skener, poskytujú jedinečné detaily, ktoré nám umožnia skoršiu a presnejšiu diagnostiku problémov a efektívnejší kontakt s pacientmi.“