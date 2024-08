Noemova archa na Mesiaci: Vedci odhalili svoje plány

Na Mesiaci by sa mohla vybudovať "Noemova archa", do ktorej by sa posielali zmrazené vzorky najviac ohrozených druhov na Zemi. Ako navrhli vedci, archa, nazývaná biorepozitár, by slúžila ako zmrazený trezor pre prípad, že by niektoré druhy zo Zeme zmizli.

Trezor by sa pravdepodobne vybudoval buď na severnom, alebo južnom póle Mesiaca. Dôvodom je, že tu panujú teploty -200 °C a krátery vytvárajú trvalý tieň. Znamenalo by to, že zamrznutý trezor by nepotreboval aktívny zdroj energie na udržiavanie nízkej teploty.

Na projekte pracujú vedci z niektorých najlepších univerzít na svete vrátane Harvardovej univerzity a Smithsonovho inštitútu. Podľa článku uverejneného v oxfordskom akademickom časopise BioScience títo vedci začali vytvárať protokol na uskladnenie priestorov na základe ryby Asterropteryx semipunctata. Musia sa však popasovať s niekoľkými problémami, ako je bezpečná preprava zmrazených vzoriek do vesmíru.

Poistka proti strate vzoriek na Zemi

Podobný zmrazený trezor, aký sa navrhuje vo vesmíre, už existuje tu na Zemi na Svalbarde v Nórsku. Vedci tvrdia, že mať ďalšiu základňu na Mesiaci by bol dobrý záložný plán k tej, ktorá už je tu na Zemi. NASA sa zaujíma aj o severný a južný pól Mesiaca, pretože sa tam nachádza ľad, ktorý by mohol pomôcť pri zakladaní ľudskej kolónie.

"Takéto bioúložisko by chránilo biodiverzitu a slúžilo by ako poistka proti jej strate v dôsledku prírodných katastrof, klimatických zmien, vyčerpania zdrojov nadmerného počtu obyvateľov, vojen, sociálno-ekonomických hrozieb a iných príčin na Zemi. Spočiatku sa zameriame na kryokonzerváciu vzoriek zvieracej kože s bunkami fibroblastov," píšu vedci.

Dodávajú, že funkčné lunárne bioúložisko by bolo primárne určené na umiestnenie "živých, kryokonzervovaných vzoriek najviac ohrozených živočíchov na Zemi".

"Ide o program na desaťročia. Realizácia lunárneho biorepozitára si bude vyžadovať spoluprácu širokého spektra národov, kultúrnych skupín, agentúr a medzinárodných zainteresovaných strán, aby sa vypracovali prijateľné plány na uchovávanie vzoriek, riadenie a dlhodobé plány,” dodávajú vedci s tým, že ochrana života na Zemi by mala byť najvyššou prioritou predtým, ako sa začneme hnať za lokalitami na Mesiac pre priemysel a rôzne druhy vedy.