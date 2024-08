Video: Návštevníci pláže museli utekať, zažili útok hmyzu biblických rozmerov

Návštevníci pláže, ktorí si užívali pekný letný deň, museli s hrôzou utekať pred obrovským rojom vážok, ktoré pripomínali 10 rán egyptských z Biblie. Nespočetné množstvo vážok sa v sobotu nečakane objavilo na pláži Misquamicut State Beach v meste Westerly v americkom štáte Rhode Island.

Viacerí návštevníci zachytili na svoje mobily, ako vážky ovládli oblohu nad pobrežím, čo mnohých z nich prinútilo kričať a utekať. Niektorí sa pred hmyzom aktívne bránili, iní pokojne sedeli na osuškách a čakali, kým roj preletí.

63-ročný Mark Stickney bol ohromený obrovským množstvom vážok, no podľa neho to nebol negatívny zážitok. „Je to jeden z tých výjavov prírody, ktoré sa vidia veľmi zriedka, takže som bol šťastný,“ povedal pre The Boston Globe.

Aj keď sú pre niektorých odpudzujúce, vážky ľuďom nijako neškodia. Cestujú vo veľkých skupinách a živia sa menším hmyzom vrátane komárov. „V týchto veľkých skupinách môže lietať od tucta až po milióny alebo dokonca miliardy vážok,“ povedala Christine Goforthová, vedúca oddelenia občianskej vedy v Múzeu prírodných vied v Severnej Karolíne pre WBUR. Roje vážok sa objavujú pri ich migrácii z juhu každú jeseň, ale v poslednom čase sa podľa Goforthovej zhromažďujú aj na začiatku roka.