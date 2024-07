Ikea sťahuje z trhu nebezpečné produkty, zákazníci ich musia okamžite prestať používať

Spoločnosť IKEA sťahuje z trhu nebezpečné powerbanky, pri ktorých existuje nebezpečenstvo požiaru. IKEA o tom informuje na svojej stránke.

Ide o powerbanky VARMFRONT 10 400 mAh (číslo modelu E2038) s časovou známkou (RRTT) 2313, 2316, 2318 alebo 2319, alebo powerbanku VARMFRONT 5 200 mAh (číslo modelu E2037) s časovou známkou (RRRTT) 2318, 2319 alebo 2322. Zákazníci by ich mali okamžite prestať používať a mali by kontaktovať spoločnosť IKEA so žiadosťou o vrátenie peňazí v plnej výške.

„Určité powerbanky VARMFRONT môžu predstavovať riziko požiarnej bezpečnosti v dôsledku výrobnej chyby. Táto chyba sa týka len jednotiek s vyššie uvedenými časovými známkami ,“ vysvetľuje IKEA.

Časovú známku powerbanky môžu zákazníci nájsť na zadnej strane v pravom dolnom rohu.

Foto: ikea.com

Zákazníci môžu powerbanky vrátiť v ktoromkoľvek obchodnom dome IKEA, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške. Doklad o kúpe nie je nutné predložiť.