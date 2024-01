IKEA sťahuje z trhu nebezpečný výrobok

Spoločnosť IKEA sťahuje z trhu USB nebezpečnú nabíjačku, pri ktorej existuje riziko úrazu elektrickým prúdom a vzniku popálenín. IKEA o tom informuje na svojej stránke.

Ide o nabíjačku ÅSKSTORM 40 W v tmavosivej farbe (číslo výrobku 50461193). Zákazníci by ju mali okamžite prestať používať a mali by kontaktovať spoločnosť IKEA so žiadosťou o vrátenie peňazí v plnej výške.

„Napájací kábel sa môže poškodiť alebo zlomiť v dôsledku častého omotávania okolo nabíjačky alebo opakovaného ohýbania. Poškodený kábel môže viesť k popáleninám a úrazu elektrickým prúdom,“ vysvetľuje IKEA.

Tmavosivú USB nabíjačku ÅSKSTORM 40 W možno identifikovať podľa čísla modelu ICPSW5-40-1 na štítku na jej zadnej strane.

Foto: ikea.com

Zákazníci môžu nabíjačku vrátiť v ktoromkoľvek obchodnom dome IKEA, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške. Doklad o kúpe nie je nutné predložiť.