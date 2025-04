Amazon má záujem o kúpu TikToku

Gigant internetového obchodu predložil ponuku vo forme listu americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi a ministrovi obchodu Howardovi Lutnickovi, uviedol v stredu NYT s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou. V skorších správach sa ako najsľubnejší záujemca o kúpu platformy na zdieľanie krátkych videí spomínala americká technologická spoločnosť Oracle. Tomuto scenáru bol údajne naklonený vlastník TikToku, čínska spoločnosť Bytedance, ako aj americký prezident Donald Trump.

Z dôvodu možného ohrozenia národnej bezpečnosti americký Kongres veľkou väčšinou hlasov prijal zákon, ktorý zaviazal čínsku materskú spoločnosť predať svoj podnik v USA do 19. januára 2025. V opačnom prípade by bola platforma zablokovaná v celej krajine. Trump po návrate do Bieleho domu túto lehotu predĺžil do 5. apríla. USA sa obávajú, že Peking by mohol TikTok využívať na zhromažďovanie informácií o amerických používateľoch a na ovplyvňovanie verejnej mienky.

Nie je jasné, či čínska vláda predaj aplikácie povolí, keďže zakázala predaj algoritmov, ako je softvér TikToku, do zahraničia bez jej súhlasu. Tento softvér, ktorý je základom platformy, rozhoduje o tom, ktoré videá sa budú používateľovi zobrazovať.