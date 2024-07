Ako správne skladovať pálenku: Nesprávna nádoba môže alkohol znehodnotiť

Nealko nápoje, ale aj pivo či víno nájdeme v obchodoch v rôznych baleniach, pričom čoraz častejšie sa využíva plech či plast. Je to pre ne vhodnejšie na prenášanie a aj skladovanie. Plast však nie je univerzálnym materiálom pre alkoholické nápoje a sú druhy, v prípade ktorých by ste sa plastu mali vyhnúť. Tam patria hlavne pálenky a iné nápoje s vysokým obsahom alkoholu. Prečo ale tieto nápoje nepatria do plastu? To vám dnes prezradíme. Nejde totiž len o štýl. Skladovanie takéhoto alkoholu v plastových fľašiach ho môže dokonca znehodnotiť.

Alkohol potrebuje dozrieť a odvetrať sa

Asi ste už počuli, že pálenka musí dobre vyzrieť a zároveň je potrebné ju nechať aj odvetrať. To je, samozrejme, pravda, ale rozhodne nie v plastových PET fľašiach. Skladovanie silného alkoholu skutočne vyžaduje sklenené nádoby alebo kvalitné sudy, a to z mnohých dôvodov.

Foto: Steph Couvrette/Shutterstock.com

Pravdepodobne ste už počuli, že materiál suda alebo fľaše ovplyvňuje proces dozrievania alkoholu. Preto sa predtým kládol dôraz na použitie špecifických druhov dreva na výrobu sudov. V súčasnosti sa často používajú nerezové nádoby, avšak pri príprave ovocia pre domácu pálenku a pri skladovaní hotového produktu sa často využívajú plastové kanistre alebo PET fľaše. Plast bohužiaľ nemá pozitívny vplyv na arómu ani chuť pálenky, ale týmto problémy s plastom nekončia. Môžu byť totiž oveľa závažnejšie.

Plast môže alkohol znehodnotiť

Použitie plastu pri skladovaní pálenky má niekoľko zásadných nevýhod. Plastové nádoby môžu uvoľňovať chemikálie, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu alkoholu. Tieto chemikálie môžu meniť chuť a vôňu pálenky a môžu byť tiež potenciálne zdraviu škodlivé. Plast tiež nedokáže zaistiť dostatočné tesnenie a ochranu pred oxidáciou, čo môže viesť k degradácii alkoholu. Na rozdiel od skla alebo kvalitného dreva, plast neposkytuje žiadny prínos pri zrení pálenky. Jednoducho povedané, plast PET fľaše nie je dostatočne odolný a alkohol ho postupne rozpúšťa, čo vedie k uvoľňovaniu nežiaducich látok do alkoholu.

Namiesto príjemného nádychu dubového dreva zo suda tak alkohol získa neprirodzený zápach a môžu doň z plastového materiálu prejsť toxíny, ktoré by ste v nápoji určite nechceli. Aj keď je jasné, že alkohol nie je tak agresívny ako kyselina, ktorá by plast úplne rozleptala, je dôležité si uvedomiť, že pálenky sa často skladujú dlhé roky. Bežne sa archivujú fľaše zo svadieb alebo z rokov, kedy sa narodili deti, čo môže znamenať skladovanie po niekoľko desaťročí. A za tú dobu sa už z plastu do pálenky môžu preniesť toxické látky.

Plast sa stále hodí, ale len na prevoz a krátkodobé uchovanie

PET fľaše sú vhodné na prevoz alkoholu z pálenice, pretože väčšinou ide len o krátku cestu. Aj keď nebudete môcť ihneď preliať alkohol do sklenených fliaš či demižónov, pár dní v plaste vašej pálenke nijako neublíži. Avšak pri dlhšom skladovaní by plast mohol začať ovplyvňovať chuť a kvalitu alkoholu, čo je dôvod, prečo je dôležité čo najskôr alkohol preliať do skla.

Foto: Ivan Popovych/Shutterstock.com

Ako už bolo spomenuté, pálenka by mala po vypálení vetrať jeden až tri týždne. To znamená, že fľaše či kanistre necháte otvorené, aby mohol alkohol dýchať. Na toto nezabudnite, a pretože je manipulácia s fľašami rovnako nutná, môžete pri najbližšej príležitosti preliať pálenku do sklenených nádob. Sklo nielen chráni kvalitu alkoholu, ale taktiež umožňuje jeho dlhodobé zrenie, čím sa zlepšuje chuťový profil.

Ak nemáte dostatok sklenených fliaš, môžete zvážiť investíciu do demižónov alebo sudov z kvalitného dreva, ktoré môžu ďalej obohatiť chuť pálenky. Premýšľajte aj o vhodnom mieste na skladovanie, kde bude alkohol chránený pred svetlom a teplotnými výkyvmi, čo sú ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť jeho kvalitu.