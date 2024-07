Dve prísady, ktoré musíte využívať pri pestovaní jahôd

Základom pestovania domácich jahôd je plodná, priepustná a mierne kyslá pôda. Ideálny je pre ne pobyt na slnku, ale znesú aj polotieň. Ani splnením všetkých týchto požiadaviek si však neviete stopercentne zabezpečiť veľké a šťavnaté plody.

Ako správne radia odborníci záhradkári vo Facebookovej skupine HomeGrowers, na husto zarastené kríčky s mäsitými plodmi vám postačí správne namiešané hnojivo. Netreba ho ani kupovať v obchode – s jeho prípravou si poradíte aj doma.

Ako si pripraviť účinné hnojivo na jahody

Ilustračné foto: Wassika Srijudanu/Shutterstock.com

Základné zložky hnojiva na jahody tvorí suché droždie, cukor a voda. Stačí zmiešať všetky tieto zložky a výsledným roztokom poliať jahody, čím im zaistíte dostatočný prísun živín a podporíte ich rast.

Najviac benefitov jahody vyťažia z droždia, ktoré ich zásobí dusíkom, fosforom, draslíkom, vitamínmi skupiny B a bielkovinami. Cukor zas pôsobí ako posilňujúci faktor rastu a množenia prospešných mikroorganizmov v pôde.

Hnojivo by ste mali prvýkrát aplikovať hneď po zasadení semiačok do zeme. Proces zopakujte po tom, ako rastlinky prvýkrát zakvitnú. Jahody napokon pohnojte aj keď nadobudnú prvé plody. V období rastu by ste však nemali hnojiť dokopy viac ako trikrát.