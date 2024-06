V tomto čase dňa auto určite neumývajte, inak riskujete fľaky a šmuhy

S nástupom horúcich letných dní čoraz viac ľudí cestuje na dlhšie vzdialenosti, s čím súvisí aj väčšie množstvo prachu a špiny z ciest na karosérii. Vodiči sa preto snažia udržiavať svoje vozidlá čo najčistejšie častým umývaním.

Výrobca čistiacich prostriedkov na autá Stoner Car Care však pre britský magazín Express uvádza, že motoristi by si mali dať pozor na to, v ktorej časti dňa svojich tátošov umývajú. Podľa hovorcu totiž neplatí, že auto treba umývať v najhorúcejšej časti dňa.

Prečítajte si aj: 2 chyby pri upratovaní auta, ktoré vás oberajú o bezpečnosť

Napriek tomu, že voda v slnečných lúčoch rýchlo zaschne, Stoner Car Care tvrdí, že zároveň sa tým zvyšuje riziko vzniku šmúh a fľakov. Rovnako je možné, že horúce počasie prispeje k rýchlemu zasychaniu šampónu a čistiacich prostriedkov, čo v najhoršom prípade môže až poškodiť karosériu.

„V lete sa samozrejme stretávame s pokračujúcimi horúčavami v priebehu niekoľkých dní. V takom prípade sa oplatí naplánovať umývanie na ráno. V ranných hodinách sú slnko a UV lúče menej intenzívne, rovnako je na umývanie vhodné aj poobedie a v podvečer po piatej hodine.“

Umývanie večer? Radšej nie

Foto: hedgehog94/Shutterstock.com

Vozidlo by ste podľa Stoner Car Care nemali umývať ani večer po zotmení. Slnečné lúče mu vtedy síce už neublížia, no spája sa to s ďalšími rizikami.

„Umývanie po západe slnka znie ideálne, no neodporúčame ho z niekoľkých dôvodov. Po prvé, nedostatok svetla sťažuje viditeľnosť škvŕn pri umývaní. Bez denného tepla vám tiež pomalšie vyschne auto, čo môže prispieť ku korózii. Mokré auto je okrem toho ako magnet pre mušky a hmyz, ktoré sa potom priliepajú na povrch.“

V neposlednom rade sa treba vyhnúť aj umývaniu auta na priamom slnku. Spoločnosť preto odporúča umývať auto v polotieni – napríklad pod stromom alebo prístreškom.