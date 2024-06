Zabudnite na drahú chémiu. Táto kuchynská prísada dokáže s autom zázraky

Načo sa trápiť s drahým voskovaním auta, keď rovnaký efekt dokážete dosiahnuť pomocou známej kuchynskej pomôcky?

TikTokový používateľ @daddybrownn v jednom zo svojich videí ukázal používateľom sociálnej siete, ako dosiahnuť vodeodolnosť auta len pomocou sódy bikarbóny. „Toto je tip, ktorý vám zjednoduší život a ušetrí peniaze,“ uvádza autor vo videu.

„Toto je môj najobľúbenejší trik so sódou bikarbónou. Môžete ju využiť pri ošetrovaní čelného skla, aby odpudzovalo dažďové kvapky. Načo utrácať peniaze za značky, keď to zvládnete za dolár a funguje to rovnako?“