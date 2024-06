Chiropraktici: Tento typ tašky by sme si nikdy nekúpili

Tašky, kabelky a ruksaky najmä ženám slúžia nielen na odkladanie základných potrebností. Okrem kľúčov, peňaženky a mobilu v nich mnohé nosia aj mejkap, fľašu vody, skladací dáždnik, slnečné okuliare a mnohé ďalšie predmety, ktoré pridávajú záťaž na telo.

Ako pre portál Huffington Post vysvetľuje chiropraktik z Arizony Kevin Lees, prioritou pri nosení tašiek by mala byť čo najnižšia záťaž.

„Plnenie tašky ťažkými predmetmi môže poškodzovať zápästia, lakte, ramená alebo chrbát v závislosti od toho, kde ju nosíte. Prioritou je vždy čo najnižšia záťaž.“

Ani ergonomicky navrhnutý typ tašky podľa Leesa nezaručuje menšie opotrebovanie kostí a kĺbov, pokiaľ v nej nezačneme nosiť ľahší náklad. Odborníci sa vo všeobecnosti zhodujú na tom, že z tohto hľadiska je pre telo najškodlivejšia taška na jedno rameno.

Môže to mať dlhodobé následky

Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock.com

Nesprávne nosenie tašky môže mať za následok bolesť chrbta, krku či ramien, pripomína kalifornský neurochirurg Luke Macyszyn:

„Pri nosení nesprávnej tašky, najmä takej, ktorá neprimerane zaťažuje chrbticu, často dochádza k vzniku bolestí ramien, spodnej časti krku a vrchnej časti chrbta... Niekedy sa bolesť ozýva na konci dňa, ale častejšie k nej dochádza po dňoch až týždňoch nosenia nevhodnej tašky.“

Lees ďalej tvrdí, že v dôsledku opakovania chýb pri nosení tašiek môže dôjsť aj k dlhodobej bolesti vrchnej a spodnej časti chrbta, poškodeniu nervov, bolesti hlavy, únave v oblasti chrbta a ramien a stuhnutiu svalov.

Takejto taške sa vyhnite

Ak je jeden typ tašky, ktorej sa odborníci na zdravie chrbta vyhýbajú, je to zaťažená taška na jedno rameno. Tá podľa nich nadmerne zaťažuje jedno rameno a jednu stranu krku.

Podľa chiropraktičky Jordanny Clarfield-Henryovej z Toronta (Kanada) majú tie najhoršie tašky pre zdravie spoločných dve charakteristiky: nekvalitnú ergonómiu a nevhodné rozloženie hmotnosti.

„Nosenie tašky na jednom ramene namiesto rovnomerného rozloženia zaťaženia na obe ramená môže viesť k nevyrovnanej a natiahnutej chrbtici.“

Ako by teda mala vyzerať ideálna taška pre zdravie?

„Ideálna taška by nemala byť ťažká, aby príliš nezaťažovala chrbticu... Ak potrebujete tašku na jedno rameno, uprednostnite takú, ktorá má dlhé pútko, ktoré sa dá nosiť krížom cez trup, čím sa hmotnosť lepšie distribuuje po tele.“

Chiropraktici dodávajú, že jedným z najlepších typov tašiek pre zdravie je ruksak, no aj ten by mal vážiť maximálne 10 percent z telesnej hmotnosti, aby vám nepoškodil chrbticu. Okrem toho by mal mať pútka s mäkkými vypchávkami a pri nosení by mal jeho vrch dosahovať jednu úroveň s ramenami.

Príliš veľkú záťaž na chrbát či ramená nevyvíjajú ani ľadvinky a kapsičky, povolené sú aj kabelky nosené krížom cez telo. Peňaženku môžete prípadne nosiť vo vrecku na nohaviciach, no ak ju vložíte do zadného, pred sedením ju opäť vyberte, aby nenarúšala držanie tela.