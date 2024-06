Tento katastrofický film sa môže stať skutočnosťou, scenáristi neboli ďaleko od pravdy

Na konci 90. rokov minulého storočia a v úvode 21. storočia vzniklo hneď niekoľko hollywoodskych katastrofických filmov, z ktorých boli kasové trháky. Diváci sa hrnuli do kín na filmy ako Hlboký dopad, Armageddon, Sopka a Jadro. A práve posledný menovaný v istom zmysle nie je až tak ďaleko od reality.

Vedci z USA a Číny zistili, že vnútorné jadro Zeme sa spomaľuje, podobne ako vo filme Jadro, v ktorom sa úplne zastaví, čo stojí planétu jej ochranné magnetické pole. Vo filme hrajú Hilary Swank, Stanley Tucci a Aaron Eckhart, pričom ich postavy majú plán, ako jadro znovu naštartovať a zachrániť tak všetkých pred slnečným žiarením. Podľa scenáristov je riešením atómová bomba.

V reálnom živote to však vyzerá tak, že jadro sa jednoducho spomalí a nezastaví. Pravdepodobne to nebude mať ani katastrofické následky v podobe vyhynutia ľudskej rasy. Podľa vedcov by však spomalenie jadra mohlo mať vplyv na dĺžku dňa.

Spomaľovanie jadra môže ovplyvniť dĺžku dní

O rýchlosti vnútorného jadra sa diskutuje už desaťročia, pričom niektoré výskumy naznačujú, že sa otáča rýchlejšie ako povrch Zeme. Teraz však tím vedcov z University of Southern California (USC) pomocou údajov zo zemetrasení našiel dôkazy, že sa v roku 2010 jadro skutočne začalo spomaľovať a teraz sa otáča pomalšie ako povrch a všetci na ňom. Spoluautor štúdie John Vidale z USC povedal: "Vnútorné jadro sa prvýkrát po mnohých desaťročiach spomalilo. Iní vedci nedávno argumentovali podobnými a inými modelmi, ale naša najnovšia štúdia poskytuje najpresvedčivejšie riešenie.”

Vnútorné jadro je pevná guľa zo železa a niklu o veľkosti Mesiaca. Obklopuje ho vonkajšie jadro, vrstva tekutého železa a niklu - a práve to je zodpovedné za vytváranie magnetického poľa planéty. To znamená, že nás našťastie nečaká rovnaký osud ako tých vo filme Jadro, kde sa vonkajšie jadro zastavilo.

A na rozdiel od filmu vedci v skutočnom živote nemôžu naskočiť do železného vŕtacieho stroja a pozrieť sa, čo sa nachádza pod povrchom. Ľuďom sa ešte nepodarilo ani len prevŕtať celú kôru, nieto ešte prekročiť plášť, aby sa bagrom dostali do stredu planéty. Namiesto toho sa profesor Vidale a ďalší vedci spoliehajú na vlny vznikajúce pri zemetraseniach, aby zistili, čo sa v jadre nachádza a monitorujú prípadné zmeny.

V najnovšej štúdii publikovanej v časopise Nature použil tím na meranie rýchlosti jadra opakujúce sa zemetrasenia - seizmické udalosti, ktoré sa vyskytujú na tom istom mieste - v rokoch 1991 až 2023. Použili aj údaje z jadrových skúšok v 70. rokoch 20. storočia, ktoré zachytili seizmografy.

Ale napriek tomu, že sa dokázalo, že vnútorné jadro sa spomaľuje, nevedia, aké to bude mať dôsledky. Jedným z nich by mohli byť dlhšie alebo kratšie dni. “Je veľmi ťažké si to všimnúť, rádovo tisíciny sekundy, takmer sa to stráca v hluku burácajúcich oceánov a atmosféry,” povedal profesor Vidale.

Tím vedcov plánuje ďalší výskum, aby sa pokúsil zistiť, prečo sa rýchlosť jadra mení.