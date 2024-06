Ako si vypestovať tekvicu muškátovú už od semienka

Tekvíc je viacero druhov a ich možnosti využitia sa tiež líšia. Polievky, zaváraniny, šaláty, pečená tekvica a podobne, jednoducho záleží len na tom, čo máte radi. Dnes vám bližšie predstavíme tekvicu muškátovú, ktorá patrí možno medzi tie menej známe odrody, ale je taktiež veľmi chutná a v kuchyni ju budete môcť využiť na mnoho spôsobov. Ale vám hlavne poradíme, ako si ju môžete vypestovať už zo semienok.

Čo je vlastne tekvica muškátová?

Tekvica muškátová je druh zimnej tekvice, ktorá má jedinečný tvar plodu, má rozšírený koniec plodu a podlhovastý tvar. Šupka má v zrelom stave bledú svetložltú farbu a sýtooranžovú dužinu, ktorá má po uvarení sladkú a akoby orieškovú chuť.

V kuchyni sa dá použiť na širokú škálu spôsobov, často sa pečie alebo zapeká a dá sa z nej pripraviť maslová tekvica na kari, polievka, lasagne, môžete z nej pripraviť placky, použiť ju ako prílohu a na prípravu mnohých ďalších jedál.

Táto odroda má dlhé vegetačné obdobie a od výsevu semien po zber zrelých plodov uplynú približne 3 až 4 mesiace. Ak žijete v chladnejšom podnebí, je preto užitočné začať na jar pestovať semená v interiéri, aby ste získali náskok a po skončení mrazov mali mladé zdravé rastliny pripravené na výsadbu v záhrade. Na jednej rastline potom môžete mať 4-6 plodov.

Ako pestovať tekvicu muškátovú

Foto: Blanscape/Shutterstock.com

Táto odroda sa naozaj jednoducho pestuje zo semienok a aj u nás si dokážete semienka pohodlne objednať z internetu či kúpiť v obchode. Ak chcete pestovať tekvicu zo semien, môžete ju vysievať buď v interiéri, alebo vonku. To, čo si vyberiete, závisí od vášho podnebia a priestoru. Výsev semien v interiéri vám umožní začať o niečo skôr a je ideálny, ak žijete v chladnejšom podnebí, kde sú dlhšie mrazy. Vďaka tomu budete mať aj lepšiu kontrolu nad podmienkami pestovania.

Semená sú pomerne veľké a ľahko sa s nimi manipuluje. Tekvicu vysádzajte v apríli v interiéri do kvetináčov naplnených kvalitnou zeminou. Do každého kvetináča vysaďte dve semená do hĺbky 2,5cm, pričom dbajte na to, aby ste semená vysiali na bok. Tým znížite riziko, že semená zhnijú v dôsledku vody, ktorá sa na nich usadí, ak by boli vysadené naplocho.

Pôdu udržiavajte vlhkú, ale nie premočenú. Najlepšiu klíčivosť získate pri udržiavaní teploty 18-21 stupňov Celzia. Najlepšími miestami sú skleník alebo teplý okenný parapet. Keď sa objavia rastliny, prerieďte ich, aby ste v každom kvetináči ponechali jednu zdravú mladú rastlinu. Takto pripravené rastliny môžete preniesť von v máji.

Foto: JoannaTkaczuk/Shutterstock.com

Ak pestujete priamo vonku, doprajte rastlinám dostatok priestoru a začnite po konci posledných mrazov, keď má pôda teplotu okolo tých 18°C. Medzi semenami dodržujte rozostup zhruba 30cm a pôdu udržiavajte vlhkú.

Mali by ste si tiež dávať pozor na škodcov a to hlavne na slimáky, ale aj iné druhy, napríklad chrobáky. Pokojne na to využite prostriedky proti škodcom, prípadne vyskúšajte jednu z mnohých domácich rád. Tipy na zbavenie sa slimákov sme vám dali v jednom z našich predchádzajúcich článkov.

Kde pestovať tekvicu muškátovú

Rastlinám sa najlepšie darí na slnku a ideálne je, ak dostanú aspoň 6-8 hodín slnečného svetla každý deň. Ideálne je zasadiť ich v úrodnej a dobre odvodnenej pôde. Na miesto pestovania pridajte organické hnojivo, napríklad kompost alebo dobre zhnitý hnoj, aby ste pôdu obohatili a dodali jej živiny, ktoré maslovej tekvici zabezpečia dobrý a zdravý rast.

Rastliny vysádzajú dlhé liany, ktoré môžu dosahovať dĺžku až 4 metre a potrebujú veľa priestoru, na čo by ste pri sadení mali taktiež dbať. Aj kvôli veľkosti sú rastliny náročné na vodu a mali by ste im dopriať dostatok vody každý týždeň, pričom si môžete pomôcť mulčom, ktorý pomôže udržať vlhkosť v pôde.

Hnojenie

Foto: Harald Lueder/Shutterstock.com

Okrem toho, že si tekvica vyžaduje pravidelnú zálievku počas celého leta, prospeje jej aj hojné prihnojovanie. Úrodná pôda, do ktorej sa pridáva pomaly sa uvoľňujúce vyvážené hnojivo v čase výsadby, je pre tekvice skvelým štartom - počas sezóny však rastliny potrebujú viac prihnojovania.

Keď začnú tekvice kvitnúť, je čas začať hnojiť tekutým hnojivom každé dva alebo tri týždne. To im dodá živiny potrebné na vývoj a dozrievanie zdravých a chutných plodov. Mali by ste sa pozrieť po hnojive s vysokým obsahom draslíka, ako napríklad hnojivo na paradajky či iné podobné rastliny.

Dozrievanie a zber plodov

Tekvica muškátová je zimná tekvica, ktorá sa zberá na jeseň, zvyčajne v septembri a októbri. Plody nepokračujú v dozrievaní mimo rastliny a je potrebné ich nechať na rastline, aby dosiahli najvyššiu zrelosť. Musíte ich však zozbierať ešte pred príchodom mrazov.

Zrelý plod spoznáte tak, že sa šupka sfarbí do svetložlta a stratí akúkoľvek zelenú farbu. Samotná šupka bude tvrdá a malo by byť ťažké zatlačiť do nej necht. Plody odrežte alebo odstrihnite pomocou ostrého noža alebo čistých a ostrých záhradníckych nožníc. Na plode ponechajte približne 3 - 4 cm stonky, ale nezbierajte ju za stonku. Môže to byť chyba pri zbere zeleniny, ktorá môže poškodiť plod a ovplyvniť jeho skladovateľnosť. Plody by sa mali skladovať na teplom a suchom mieste 1 - 2 týždne. Tým sa šupka ešte viac spevní a tekvica sa potom môže skladovať až šesť mesiacov.