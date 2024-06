Ako vyčistiť šiltovku: Na práčku zabudnite, toto je najlepší spôsob

Mnohí z nás majú svoje obľúbené čiapky a šiltovky často na hlave, či už vonku v prírode, pri cvičení a niektorí ich nosia aj v interiéri pri práci. V dôsledku toho nasávajú pot a špinu a po čase môžu byť zafarbené alebo páchnuť. Vtedy je potrebné šiltovku vyčistiť, no ak uvažujete nad tým, že by ste ju dali do práčky, mali by ste si to rozmyslieť.

Americký odborník na čistenie odhalil najlepší spôsob, ako čistiť čiapky bez toho, aby sa zničil šilt. Ken Long vo virálnom videu vysvetlil, že najbezpečnejším spôsobom, ako prať šiltovky, je vložiť ich do umývačky riadu.

Tvrdí, že ak sú čiapky zašpinené, mali by ste použiť nejaký prípravok na odstraňovanie škvŕn pred umývaním a potom ich umiestniť na horný šuflík umývačky. „Použite prostriedok na umývanie riadu, zapnite najchladnejší a najkratší program,“ povedal.

Podľa neho je nutné sa uistiť, že ste nastavili program na nízkej teplote bez sušenia, pretože inak hrozí, že sa vám šiltovka zrazí. Keď umývačka riadu dokončí svoj cyklus, čiapku stačí vybrať a nechať vysušiť na vzduchu.

Longovo video videli milióny používateľov na viacerých sociálnych sieťach, pričom mnohí nevedeli, čo si o triku majú myslieť. Viacerí sa totiž priznali, že doteraz dávali šiltovky do práčky. Iní potvrdili, že presne takto čistia šiltovky už roky a vďaka tomu ich nemajú zdeformované ako po praní.