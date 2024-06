Týchto 7 druhov zeleniny by ste mali vysádzať v júni

Jún sa nesie v znamení oteplenia a aj stabilnejšieho počasia, ktoré síce stále môže mať svoje vrtochy, ale už nie je také premenlivé ako počas jarných mesiacov. Rovnako teploty sa držia na rozumných hodnotách a horúčavy sú ešte ďaleko. To sú ideálne podmienky pre mnohé druhy zeleniny, ktoré by ste práve v júni mali zasadiť či vysiať.

Jún je stále ideálny čas na priamy výsev semien do záhonov a črepníkov, pôda je teplá a večery mierne. Aj keď je toto ročné obdobie rušné, znalosť toho, čo sadiť v júni, vám zabezpečí dlhú tohtoročnú úrodu. Preto sme pre vás pripravili prehľad 7 druhov zeleniny, pre ktoré je jún ideálny.

Repa

Foto: nblx/Shutterstock.com

Červená repa je jednou z najjednoduchšie pestovateľných druhov zeleniny, a čo je dôležité, je to chutná plodina, ktorú viete ideálne využiť na prípravu ľahkých letných večerí. Aj keď ste repu možno zasiali už skôr v priebehu roka, mali by ste zvážiť jej ďalší výsev aj v júni. Vďaka tomu si budete môcť vychutnať neskorú letnú úrodu.

Mangold

Foto: Sunwand24/Shutterstock.com

Jún je ideálny čas na výsev semien mangoldu , aby ste neskôr v roku získali chutnú úrodu. Je nielen chutný, ale aj príjemne vyzerá, takže krásne spestrí každú záhradu. Semená mangoldu sú väčšie ako väčšina ostatných, preto ich odporúčame vysievať do 2,5-centimetrových jamiek vzdialených od seba 10 cm. V závislosti od klíčivosti môžete rastliny mangoldu následne preriediť alebo ich nechať rásť, ak máte v úmysle zbierať úrodu skôr, keď sú listy menšie, ale chutné. Mangold pestujte na slnečnom mieste s dobre pripravenou pôdou bohatou na živiny.

Okra

Foto: Pariyawat Warakul/Shutterstock.com

Okra je u nás menej známa a krehká zelenina podobná paprike pôvodom z trópov. Je to vlastne ibištek jedlý, ktorého plodmi sú struky. Je to chutná zelenina a jej výhodou je to, že struky dorastajú. Takže keď budete struky zbierať, dočkáte sa ďalších. Semená zasaďte do plytkého výsevu, ale po vyklíčení ich zrieďte tak, aby boli rastliny od seba vzdialené približne 30 cm, čím im poskytnete dostatok priestoru na rast.

Mrkva

Foto: Uryupina Nadezhda/Shutterstock.com

Mrku ste už v záhrade pravdepodobne zasiali, ale v júni by ste tak mali spraviť znovu. Ak v júni vysejete ďalší riadok alebo dva semienok mrkvy, budete si môcť vychutnávať chutnú mrkvu oveľa dlhšie. Výhodou mrkvy je, že nepotrebujete nutne záhradu, ale viete ju pestovať aj črepníkoch. Mrkva najlepšie rastie na otvorenom, slnečnom mieste s dobre odvodnenou, ale na vlhkosť náročnou pôdou. Výsev v neskoršom období roka môže tiež znížiť riziko výskytu mrkvovej múčnatky, pretože skoré plodiny sú na ňu náchylnejšie.

Fenikel

Foto: SOMMAI/Shutterstock.com

Ak hľadáte voňavú plodinu, ktorú by ste mohli pestovať na záhrade, je tu fenikel . Naučiť sa pestovať túto aromatickú plodinu je pomerne jednoduché, a ak vás zaujíma, kedy fenikel zasadiť, tieto semená môžete vysievať počas letných mesiacov. Semená vysievajte v tenkej vrstve približne 1-2cm hlboko. Klíčenie by malo trvať zhruba 2 týždne v závislosti od podnebia, potom môžete sadenice preriediť tak, aby medzi jednotlivými rastlinami bolo približne 40 centimetrov priestoru.

Brokolica

Foto: BorisK9/Shutterstock.com

V záhrade môžete pestovať dva druhy brokolice . Odroda s veľkými hlávkami sa označuje ako calabrese, zatiaľ čo druhý typ je s menšími ružicami. Tieto dve plodiny sú chutné a veľmi výživné a obe môžete vysievať v júni. Keď uvažujete o tom, ako pestovať brokolicu, pripravte si zeleninové záhony odplevelením a zhrabaním pôdy. Semená starostlivo zasejte do radu a po vyklíčení sadenice preriedite. Potrebujú dostatok priestoru na rast a dbajte na pravidelné zalievanie počas leta a nezabudnite ani na hnojivá bohaté na dusík.

Paštrnák

Foto: Nifolwight/Shutterstock.com

Hoci paštrnák môže rásť v rôznych typoch pôdy, najlepšie je vyhnúť sa záhonom s hlinitou, ťažkou alebo zamokrenou pôdou. Pred výsevom semien je potrebné pôdu nakypriť, zrýľovať a pohrabať, odstrániť všetky kamene a burinu a zasypať semená asi centimetrom pôdy. Nezabudnite, že paštrnák má dlhé korene, preto sa uistite, že váš záhon je schopný hlbokého rastu. Aby ste odohnali škodcov, mali by ste zvážiť blízko paštrnáku vysadiť aj iné plodiny, ktoré škodcov odpudzujú, napríklad pažítku, cesnak alebo pór.