Pásavky zemiakovej sa zbavíte aj týmito prírodnými metódami

Pásavka zemiaková je dobre známa všetkým, ktorí sa na svojich záhonoch starajú aj o zemiaky. Dávnejšie bola známa pod názvom mandelinka zemiaková a je to jeden z najviac nenávidených škodcov v našich záhradách aj na poliach. Pritom rastliny zemiaku nemusia byť veľké, ale pásavky sa už na nich prišli napásť. Navyše nenapadá len zemiaky, ale aj ďalšie ľuľkovité rastliny, napríklad paradajky.

Aj jednoduché pestovanie týchto rastlín sa tak vďaka tomuto chrobákovi stáva náročným a vy musíte do boja nasadiť zbrane, aby ste sa ho zbavili. Zbaviť sa pásavky pritom nie je jednoduché, ale nie je to ani nemožné. Štandardne by ste pravdepodobne siahli po nejakej chémii, ale existujú aj prírodné prípravky, ktoré vám v boji proti tomuto škodcovi pomôžu. Ich výhodou je to, že vám často stačia veci, ktoré máte doma, takže navyše aj ušetríte.

Ako spoznať pásavku na rastlinách

Prvým krokom k tomu, aby ste sa pásavky zemiakovej zbavili, je prevencia. To znamená, že by ste pravidelne mali kontrolovať listy zemiakov, rajčín a aj ďalších ľuľkovitých rastlín, ktoré v záhrade pestujete. Kontrola by pritom nemala byť len povrchová.

Pásavky žije prakticky v každom zemiakovisku a pri jej rozšírení u nás je takmer isté, že sa skôr či neskôr objaví aj u vás. Ak aj nevidíte samotný hmyz, jeho prítomnosť vám môžu naznačovať ohryzené listy rastlín. Dospelé jedince majú 10-12mm a sú čierno-žlto pruhované. Samičky na spodnú stranu listov kladú žltooranžové vajíčka, z ktorých sa následne vyliahnu larvy už behom 10 dní.

Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com

Základné kroky zahŕňajú aj hnojivo

Proti pásavke môžete bojovať niekoľkými spôsobmi a ešte predtým, ako nasadíte akékoľvek prostriedky, mali by ste sa pozrieť na to, ako pestujete svoje zemiaky. Napríklad ich nepestujte dlhšie ako 5 rokov na tých istých záhonoch. Taktiež nezabudnite používať vhodné hnojivo. Pásavky aktívne odrádza, ak na prihnojenie použijete kravský hnoj. Pomôcť by však mohol aj dobre vyzretý kompost, ktorý doma má asi každý správny záhradkár.

Netreba zabúdať ani na to, že pásavka má prirodzených nepriateľov. Bohužiaľ, často sú to druhy, ktoré v záhrade asi práve nechcete. Prirodzenými nepriateľmi pásavky je napríklad krtko, ježko alebo bažant. Pričom najmä toho krtka v záhrade nechcete. Ploštice sa zase kŕmia vajíčkami pásavky, ale tiež ich v záhrade nechcete.

Do boja so zemiakovými šupkami

Keďže pásavky tak obľubujú zemiaky, môžete v boji proti nim využiť práve zemiaky, respektíve zemiakové šupky. A nie je to žiadna veľká veda. Zemiakové šupky jednoducho dajte do téglika od jogurtu alebo do inej podobnej nádoby. Následne téglik zakopte medzi zemiaky a to až po okraj. Pásavky nedokážu šupkám odolať a po niekoľkých dňoch ich budete mať plný téglik. Následne ich už jednoducho zlikvidujete. Majte ale na pamäti téglik pravidelne kontrolovať a taktiež šupky musíte meniť za čerstvé.

Foto: Mentor Beqiri/Shutterstock.com

Niektoré rastliny pásavkám nevoňajú

Proti pásavkám môžete bojovať aj tým, že ich vystavíte niečomu, čo im nevonia. Tu máte pritom hneď niekoľko možností. Napríklad ich odpudzuje zápach červenej cibule, takže ak sa chcete pásaviek zbaviť, jednoducho pomedzi zemiaky zakopte červenú cibuľu. Ako sa bude v zemi postupne rozkladať, jej zápach bude pásavky vyháňať preč. Pomedzi zemiaky tiež môžete vysypať borovicovú kôru, ktorá pásavky tiež odpudzuje. To isté platí pre rumanček, chren alebo aj fazuľu alebo nasekanú žihľavu. Máte tak na výber z množstva rastlín či byliniek, ktorými si môžete pomôcť tak, aby to vyhovovalo aj vám.

Drevený popol nevyhadzujte

Ak doma využívate drevo na kúrene, grilovanie alebo ho inak pálite, popol nevyhadzujte. Aj ten vám totiž dokáže pomôcť v boji proti pásavkám. Stačí, ak si z neho pripravíte roztok, ktorý potom môžete aplikovať na samotné rastliny. 2kg popola rozmiešajte v 10l vody, čím vám vznikne popolový roztok. Z neho následne odoberte 1l a ten ešte rozmiešajte v 10l vody. Bude to síce dosť riedený roztok, ale aj dostatočne účinný a pohodlne ho nastriekate na rastliny aj nejakým postrekovačom.