Analýzu ochranky treba nechať na odborníkov, zhodli sa Richter a Štefunko

Zhodli sa na tom predseda parlamentného poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter a poslanec Národnej rady SR Ivan Štefunko (PS) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zdôraznili, že vyjadrovať sa možno až ku konkrétnym výsledkom.

„Vychádzajme z toho, ako sa vyjadril minister, že je presvedčený, že to bolo v súlade s pravidlami. Nedá sa takáto situácia natrénovať ani naučiť úplne detailne. (...) Je to veľmi individuálne a preto v tejto chvíli skúsme nechať, nech to riešia tí, ktorým to prináleží, a nerobme závery,“ vyhlásil Richter. Podotkol, že ak by došlo k pochybeniu, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa pri vyvodzovaní zodpovednosti stále môže vrátiť aj k svojej osobe. V tejto otázke mu Richter plne dôveruje.

Štefunko súhlasí, že treba počkať na výsledky vyšetrovania. Nie je však podľa neho v poriadku byť presvedčený, že k pochybeniu nedošlo, keďže premiéra postrelili. Zdôraznil, že vyšetrovanie by malo byť vierohodné a transparentné, pričom ponúkol aj pomoc PS. V prípade preukázania pochybenia ochranky by mal podľa neho minister vyvodiť politickú zodpovednosť. „Keby sa ukázalo, že zložky, ktoré riadi minister, pochybili, tak, samozrejme, má prijať politickú zodpovednosť. Či pôjde preč on alebo urobiť organizáciu niektorých zložiek,“ skonštatoval poslanec.

Obaja diskutujúci sa zhodli na tom, že vláda by sa nemala po incidente zľaknúť a báť sa chodiť na verejnosť či zrušiť výjazdové rokovania kabinetu. Dôležité je však podľa nich poučiť sa a posilniť bezpečnosť. „Bude musieť zobrať na vedomie, čo sa stalo a ochranka bude musieť účinnejšie pôsobiť pri rokovaniach,“ poznamenal Richter. Štefunko dodal, že politici by sa skrývať nemali, zároveň by však mal podľa neho každý politický tábor „uvoľniť tlak“ a komunikovať konštruktívnejšie.