Meta chce využívať vaše fotky a údaje pre svoju umelú inteligenciu. Takto tomu zabránite

Spoločnosť Meta, ktorej patria sociálne siete Facebooku, Instagram a Threads, oznámila, že mení podmienky svojej politiky ochrany osobných údajov tak, aby sa údaje ľudí mohli použiť na trénovanie jej generatívnych modelov umelej inteligencie (AI).

V praxi to znamená, že každá fotografia, každý príspevok, každý komentár, každý lajk, každé zdieľanie a každé slovo (okrem súkromných správ), ktoré sa nachádza na týchto sociálnych sieťach, bude využité v tréningových programoch pre projekty generatívnej AI spoločnosti Meta. Používatelia môžu odmietnuť využívanie svojich údajov, no len v obmedzenom čase a nie je to jednoduché a ani intuitívne.

Ak nebudete namietať proti tejto zmene, spoločnosť Meta bude môcť používať vaše informácie akýmkoľvek spôsobom na trénovanie generatívnej umelej inteligencie. Zmeny pritom majú byť zavedené 26. júna 2024.

Ako zakázať zbieranie vašich údajov

Vyjadrenie vášho nesúhlasu však nie je jednoduché. Vyžaduje si niekoľko krokov prostredníctvom rôznych formulárov, ktoré nie sú jednoduché ani intuitívne. Napríklad prostredníctvom aplikácie facebook je potrebné vykonať minimálne sedem krokov, aby ste formulár vôbec našli.

Ak chcete zakázať spoločnosti Meta, aby využívala vaše údaje na trénovanie AI, použite tieto odkazy. Musíte však byť prihlásení do vašich účtov na vyplnenie formuláru:

Facebook: facebook.com/privacy/genai

Instagram: privacycenter.instagram.com/privacy/genai

Môžete si prečítať celý text, no odkaz na formulár nájdete v spodnej časti textu vo vete “Patrí sem aj právo namietať proti tomu, aby sa informácie, ktoré ste poskytli v produktoch a službách spoločnosti Meta, používali na vývoj a zlepšovanie AI od spoločnosti Meta.”

Kliknite na prelink „právo namietať“, vypíšte formulár a kliknite na odkaz „Odoslať“.

Plány spoločnosti Meta v oblasti generatívnej umelej inteligencie

Foto: QubixStudio/Shutterstock.com

Spoločnosť Meta je jednou z mnohých veľkých technologických firiem, ktoré sa snažia upevniť svoje vedúce postavenie v oblasti generatívnej umelej inteligencie, ktorá je označovaná za budúcnosť digitálnych technológií. Generatívna umelá inteligencia je odvetvie umelej inteligencie, ktoré využíva obrovské množstvo existujúcich údajov na trénovanie modelov, ktoré možno použiť na generovanie výstupov, ako je reč, hudba, text, obrázky a videá.

Predtým sa do modelov AI na trénovanie vkladal dátový obsah kníh, albumov, umeleckých diel, fotografií a hlasov, aby mohli generovať vlastné výstupy. Teraz tréningové modely umelej inteligencie prahnú po obrovských množstvách osobných informácií a informácií o správaní ľudí, aby mohli vytvárať nové výstupy.

Vyhlásenia spoločnosti Meta však vrhajú málo svetla na to, aké nové výstupy by mohli mať na mysli. Spoločnosť uvádza, že jej AI môže poskytovať odpovede v reálnom čase v diskusii a pomáhať pri organizácii a plánovaní dovoleniek. Táto nejasnosť znemožňuje súhlasiť alebo nesúhlasiť s touto praxou a neinformuje spotrebiteľov o žiadnych rizikách. Ľudí tak Meta žiada, aby poskytli svoje informácie na účely, o ktorých nemajú žiadnu predstavu alebo nad ktorými nemajú kontrolu.

Používatelia majú zo zákona právo namietať proti takémuto používaniu svojich údajov, ale takéto právo je zbytočné, ak ho nie je ľahké pochopiť a uplatniť. Používatelia dostali oznámenie, ktoré je ľahké ignorovať, nedostali e-mail a spoločnosť Meta neuskutočnila žiadnu informačnú kampaň.